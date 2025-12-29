華府新年新法上路 影響民生與城市發展

華府新年多項重要法案已陸續生效或即將上路，包括住房改革、租屋援助及公共服務等項目。(本報檔案照片)

2026年即將到來，華府 也迎來一波新的立法變革，多項重要法案已陸續生效或即將上路，內容涵蓋年度預算、住房改革、租屋援助、體育發展及公共服務等領域。

今年7月，華府市議會通過市長包瑟(Muriel Bowser)提出、總額近220億元的2026財政年度預算案，作為明年度市政運作與公共服務的主要財政基礎。

其中包括「羅伯特．甘迺迪園區重建法案」(Robert F. Kennedy Campus Redevelopment Act of 2025)，該法案推動RFK體育場(RFK Stadium)園區興建新的華盛頓指揮官隊(Commanders)球場。

新年施行的緊急租金 援助改革修正法(Emergency Rental Assistance Reform Amendment Act of 2025)，則進一步釐清「符合資格的緊急情況」定義，並允許法院在房客提出仍在審理中的緊急租金援助申請文件時，可自行裁量是否暫停驅逐程序，而非強制暫停。

哥倫比亞特區住房管理局穩定與改革臨時修正法(District of Columbia Housing Authority Stabilization and Reform Temporary Amendment Act of 2025)，則暫時撤換特區住房管理局(DCHA)原有領導階層，改由新的「改革委員會」接手，以改善該機構的管理與營運問題。

美國官方體育之都指定法(Official Sports Capital of the United States Designation Act of 2025)將華府指定為「美國官方體育之都」，並要求活動機構Events DC制定計畫，推動、強化特區作為全國體育賽事、球隊與活動首選城市的地位。