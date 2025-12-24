我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續

特派員黃惠玲／綜合報導
一名眾議院民主黨議員於今年年初在華府國會大廈前舉著反DOGE標語。(路透)
一名眾議院民主黨議員於今年年初在華府國會大廈前舉著反DOGE標語。(路透)

自總統川普今年初上任，並任命億萬富豪馬斯克(Elon Musk)領導「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)以來，聯邦政府展開大規模裁員行動。儘管馬斯克的正式職務已於5月結束，但其以削減「浪費、欺詐與濫用」為名推動的人事緊縮政策，對首都華盛頓特區及周邊馬里蘭州、維吉尼亞州(合稱DMV地區)的衝擊仍在持續發酵。

DMV地區長期仰賴聯邦職位及相關合約支撐經濟，裁員效應格外明顯。根據布魯金斯學會與大華盛頓地區政府理事會合作的「DMV監測」數據，研究員哈登·羅(Tracy Hadden Loh)指出，與全美聯邦職位減少2.1%相比，華府地區的聯邦就業人數下滑幅度高達4.5%。她表示，聯邦聘雇人數確實出現顯著下降，但目前仍難以斷言區域經濟已陷入衰退。

喬治梅森大學區域分析主任克勞爾(Terry Clower)則指出，截至2025年，華府都會區已流失約2萬6000個聯邦職位，且尚未計入10月1日生效的自願離職或提前退休計畫所影響的人數。此外，涵蓋大量聯邦承包商的專業與商業服務業，也同步減少約1萬6000個工作崗位。

克勞爾進一步表示，除建築業與旅宿餐飲業等少數產業相對穩定外，華府都會區在2025年整體減少約3萬3000個工作機會。相較正常年份應新增2萬5000至5萬個職位，現況明顯偏低，且顯示經濟壓力正逐漸升高，只是影響在不同行業與族群間分布不均。

兩位專家均表示，DOGE裁員政策對區域勞動市場的長期影響，仍有待美國勞工統計局於明年1月公布11月都會區就業數據後，才能更為明朗。

聯邦裁員同時引發房市變化。羅指出，新政府上任初期通常會出現房屋掛牌量上升，而目前華府地區掛牌量確實大幅增加，部分原因來自市場對利率下調的期待。全美房屋銷售量年增近30%，但華府地區增幅高達64%，顯示需求仍相當強勁，尚未出現明顯滯銷。

哈登·羅說，儘管聯邦職位流失對區域經濟造成多重壓力，華府地區基本面仍具韌性，失業率仍低於全美多數都會區。惟隨著聯邦員工轉向民間求職，如何留住具高度專業技能的人才，成為區域經濟一大挑戰。

克勞爾指出，這些人才可能轉向成長更快、對政府依賴較低的城市，如夏洛特、納許維爾、達拉斯與奧蘭多，長期以來皆是華府的競爭對手。克勞爾表示，聯邦政府仍將是區域經濟的重要支柱，但其占比可能由過去約40%縮減至25%。

華府 裁員 DMV

上一則

新州企業預估 明年經濟展望不會好轉

下一則

Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張

延伸閱讀

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字
馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

2026房價持平 租屋族有望喘息

2025-12-22 11:46
邊境巡邏指揮官博維諾(前中)16日重返芝加哥抓捕移民，圖為他與探員在小村區執法。(美聯社)

ICE高調重返芝城 博維諾放話「芝加哥會有快樂聖誕」

2025-12-17 08:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍