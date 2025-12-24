聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續

一名眾議院民主黨議員於今年年初在華府國會大廈前舉著反DOGE標語。(路透)

自總統川普今年初上任，並任命億萬富豪馬斯克(Elon Musk)領導「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)以來，聯邦政府展開大規模裁員 行動。儘管馬斯克的正式職務已於5月結束，但其以削減「浪費、欺詐與濫用」為名推動的人事緊縮政策，對首都華盛頓特區及周邊馬里蘭州、維吉尼亞州(合稱DMV 地區)的衝擊仍在持續發酵。

DMV地區長期仰賴聯邦職位及相關合約支撐經濟，裁員效應格外明顯。根據布魯金斯學會與大華盛頓地區政府理事會合作的「DMV監測」數據，研究員哈登·羅(Tracy Hadden Loh)指出，與全美聯邦職位減少2.1%相比，華府 地區的聯邦就業人數下滑幅度高達4.5%。她表示，聯邦聘雇人數確實出現顯著下降，但目前仍難以斷言區域經濟已陷入衰退。

喬治梅森大學區域分析主任克勞爾(Terry Clower)則指出，截至2025年，華府都會區已流失約2萬6000個聯邦職位，且尚未計入10月1日生效的自願離職或提前退休計畫所影響的人數。此外，涵蓋大量聯邦承包商的專業與商業服務業，也同步減少約1萬6000個工作崗位。

克勞爾進一步表示，除建築業與旅宿餐飲業等少數產業相對穩定外，華府都會區在2025年整體減少約3萬3000個工作機會。相較正常年份應新增2萬5000至5萬個職位，現況明顯偏低，且顯示經濟壓力正逐漸升高，只是影響在不同行業與族群間分布不均。

兩位專家均表示，DOGE裁員政策對區域勞動市場的長期影響，仍有待美國勞工統計局於明年1月公布11月都會區就業數據後，才能更為明朗。

聯邦裁員同時引發房市變化。羅指出，新政府上任初期通常會出現房屋掛牌量上升，而目前華府地區掛牌量確實大幅增加，部分原因來自市場對利率下調的期待。全美房屋銷售量年增近30%，但華府地區增幅高達64%，顯示需求仍相當強勁，尚未出現明顯滯銷。

哈登·羅說，儘管聯邦職位流失對區域經濟造成多重壓力，華府地區基本面仍具韌性，失業率仍低於全美多數都會區。惟隨著聯邦員工轉向民間求職，如何留住具高度專業技能的人才，成為區域經濟一大挑戰。

克勞爾指出，這些人才可能轉向成長更快、對政府依賴較低的城市，如夏洛特、納許維爾、達拉斯與奧蘭多，長期以來皆是華府的競爭對手。克勞爾表示，聯邦政府仍將是區域經濟的重要支柱，但其占比可能由過去約40%縮減至25%。