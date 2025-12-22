佛法與因果⑵---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

因果是自己種下的因，自己嘗受這個果報，他人是永遠不能替代的。否定因果定律就是否定了人生宇宙的真理，因果在人生的宇宙真理當中是定下來，那是天律，是不能動的，是宇宙空間不能改變的真理，是永遠不會變的真理，眾生界也是如此。比如當你做了罪惡之事，一定會得到惡報，受地獄之苦。地獄只是一個執行天律的地方。菩薩這麼慈悲，為什麼看見地獄裡有那麼多人受苦，而不能全部把地獄裡的人救出？因為這是因果，誰都不能動的。要記住不要動因果，不要做壞事，不要種惡因，只要做了就一定會受果報，造什麼因一定會受什麼果報的。佛法講佛法無邊，是特定所指，特定所指，就是這個佛法無邊是救好人的時候佛法無邊，救度有緣眾生的時候才顯出法力無邊，有善業的人，對他們來講，佛法是法力無邊，對有重罪業的人，當然佛法也是法力無邊，有句話叫“天網恢恢，疏而不漏”，只要做了壞事，就無法逃脫法律的制裁。

人有誠心，佛有感應，一個人只要誠心改過，佛菩薩一定會有感應的。世界上的一切災難，都是共業所為。菩薩救度那些在共業所為中受到傷害的有緣眾生，而且都是好人，只有好人菩薩才會救，比如得同樣病的人，為什麼有些人就能活下來，而有些人年紀輕輕就死了，而那些年輕人是因為與佛菩薩無緣。佛法必須按照天律，按照因果和業報來做，因果是不能動的，業報也是不能動的。

因果全在命中，修心的人，如果不修命是不行的，如果不把自己的命改變，就會有邪見，貪愛，無明。邪見是以為自己總是對的，無明就是不明白真相，什麼都不知道，貪愛就是什麼都喜歡，都想貪，人要學會舍，就能制止自己的貪。如果修行修心把邪見、貪愛、無明沒有消除，他所修心一定會有漏。

師父跟你們講，心態決定著你的將來，有好的心態就會有好的將來，心態不好就不會有好的將來，共勉之。

