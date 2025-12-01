資產轉移機制及終生收入年金的好處

張文進博士理財講座將討論『資產轉移機制』及『年金:提供終生收入及本金留子孫』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於12月舉辦2場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

12月6日講座的主題是『資產轉移機制』。資產可以通過多種方式轉移—遺囑、所有權、受益人指定或贈與。不同的資產以不同的方式傳遞給繼承人，例如，共同持有的房地產將在共同所有者死亡時通過法律轉移給倖存的共同所有者。 個人財產如汽車，通常會通過遺囑或信託轉移給繼承人，這些資產幾乎不可能指定受益人。 這些資產歸屬為遺囑認證資產。

遺囑認證資產是指在某人去世時沒有指定受益人的任何資產，這些可能包括車輛、家居用品、珠寶和藝術品等。這些資產被稱為遺囑認證資產，因為它們必須受到法院的監督和處置。在許多司法管轄區，這可能會導致延誤和額外費用。最後，遺囑認證是一個公共程序，任何願意前往當地法院的人都可以隨時獲得遺囑認證文件。

非遺囑認證資產通常通過使用信託或指定受益人傳遞給繼承人。通常年金、IRA和人壽保險 等資產是通過合同條款並避免遺囑認證程序的資產，並且通常不受遺囑或信託條款的影響。

如果執行得當，受益人指定是一個將財富留給繼承人的最有效及最可靠方式的方式之一。還可以為許多可能發生的事情做計劃，例如現有受益人的死亡或新受益人的誕生。要了解這些名稱的工作原理，必須了解以下術語。

主要受益人是第一個從資產中獲得任何收益的個人或實體。第二順位受益人是在沒有尚存的主要受益人的情況下獲得合同收益的受益人級別。主要受益人或第二順位受益人可能有一位或多位。

信託是很好的遺產規劃工具。信託不能是IRA或公司退休計劃的所有者，但可以是受益人。雖然信託可以是非退休年金年金的所有者和/或受益人，但這種安排有利有弊。在考慮進行此類安排時，應諮詢合格的遺產規劃律師。

人們想了解不同的資產設置正確的受益人在稅上的優惠，例如，我的配偶作為退休資產的主要受益人有什麼好處？我的孩子作為退休資產的受益人有什麼限制？如果一個人要確定他的願望在死後會被確切的執行，受益人的指定將提供某種程度的確定性。

12月13日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。成功的退休生活取決於以下因素：1）您有多少終身保證收入；和2）您是否已排除主要的退休風險？

社安金 ，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入，但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全了解年金。

張博士將討論:1) 免受市場波動的終生收入策略; 2) 尋求增長機會; 3) 本金留子孫; 4) 將退休金 轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資者向保險公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價 值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔 人士的退休規劃及遺產規劃。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。