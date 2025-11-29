華府今冬雪量可能略低於平均 氣溫偏暖

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
去年年初華府降雪情形。(路透)
去年年初華府降雪情形。(路透)

華府地區今年冬季可能出現「平均至略低於平均」的降雪量，氣溫則略偏暖，但仍不乏幾波寒潮來襲。

華府 WTOP與 7News First Alert 氣象中心聯合發布的最新季節性預報分析，華府今冬的降雪預測落在10到15吋之間，略低於往年的13.7吋平均值；而往北與往西的馬州弗雷德里克(Frederick)、維州里斯堡(Leesburg)等地，則有望累積15至20吋的降雪，南馬州的預測也大致落在同一範圍。

今年的冬季展望因反聖嬰(La Niña)現象而變得更具不確定性。一般而言，反聖嬰會讓美國北部更潮濕、南部更溫暖乾燥，而華府正位於兩者過渡帶中，使得天氣走勢難以判讀。

氣象中心提醒，去年同樣是反聖嬰年，但華府最終仍降下14.9吋的雪，略高於平均；因此，今年的實際降雪量仍可能因天候微調而大幅變動。

 在接下來的每月預測方面，12月向來是最不容易降雪的月份，預計僅會累積2到3吋；不過1月可能迎來一場大型東岸風暴，光是這一場就可能帶來5到10吋的積雪。到了2月，則有機會降下3到7吋。氣象專家提醒，若一場沿岸風暴「貼著海岸線」北上，就可能瞬間改寫整個冬季的雪量紀錄。今年也可能比去年更常出現凍雨，尤其在風暴前後段，須提高警覺。

雖然整個冬季的平均氣溫預計略高於常年，但氣象專家提到，只要一到兩波強烈寒潮，就足以形成條件適合的降雪，即便整體冬季偏暖亦然。如果反聖嬰在冬季後期走向中性，2月的濕度可能增加，進一步提高降水機率。

至於預測的可靠度，氣象學家坦言，這項冬季展望的準確度大約落在65%至70%之間，「如果天氣預報可以靠水晶球，那早就拿去買樂透了。」總言之，12月1日冬季即將登場，居民需隨時留意後續最新預報。

