華府華語文推廣重點聚落研討會 交流踴躍

記者王稚融／華府報導
「華語文推廣重點聚落研討會」參與踴躍。(主辦方提供)
華府台灣學校主辦、大華府地區中文學校聯誼會協辦的「華語文推廣重點聚落研討會」，日前在華府僑教中心舉行，出席者包括台裔主流教師、僑校教師、傅爾布萊特華語教學助理(FLTA)及中華民國台灣教育部派遣的教師，大家交流華語教材、師資培訓、教學方法與文化活動，分享專業經驗並精進教學。返台參與2025年台灣華語文學習中心(TCML)年會的代表，也在活動中分享心得。

僑教中心主任黃正杰表示，該研討會希望建立大華府地區台灣華語教學聚落，整合僑校、主流學校及教育部優華語計畫、FLTA教師資源；此外也鼓勵結合企業、地方政府、圖書館等資源推動TCML，提升台灣華語品牌能見度。

華府台灣學校教務長黃亦敏分享「課程品牌」概念，以台灣文化設計主題式課程，融入地名故事與廟宇文化等元素，讓學生習得語言同時理解文化。Herbert Hoover Middle School老師劉淑茹則談主流學校教學挑戰，因教材有限，教師需自行設計課程，她透過圖片、歌曲、文化活動及校外教學提高學生興趣，強調讓學生喜歡中文並持續選修。

駐美代表處教育組秘書陳奕達介紹華語文能力測驗中心發展脈絡及國際合作，並分享2026年大華府地區考場資訊，便利學校及教師規劃教學與輔導。

此次研討會促進大華府華語教育界深度交流，涵蓋課程設計、主流教育經驗、國際研習成果及測驗制度，為教師提供實質助益。主辦與協辦單位未來將持續合作，在僑委會、僑教中心及TCML支持下，強化台灣華語品牌能見度，推動國際華語教育在更多地區扎根發展。

華府 教育部 中華民國

