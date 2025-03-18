華府櫻花進入第2階段：花蕾冒出小花

華府潮汐湖旁的櫻花花蕾，已經進入冒出小花的第二階段。(美國國家公園管理局X截圖)

根據美國公園國家管理局(NPS)的櫻花盛開即時觀測顯示，華府 潮汐湖的櫻花的花蕾中，已經開始冒出小花，標誌著已經進入櫻花開放的第二階段。

櫻花開花的進程取決於天氣條件。平均而言，潮汐湖周圍的櫻花通常在3月下旬至4月上旬達到盛開高峰，但具體時間仍取決於天氣狀況。去年，櫻花在3月17日達到盛開高峰。

根據美國國家公園管理局，櫻花盛開分為六個階段：階段一：綠色花蕾出現，階段二：小花可見，階段三：小花伸展，階段四：花梗延長，階段五：蓬鬆的花朵。

櫻花盛開的第一階段是綠色花蕾階段，通常發生在盛開高峰前約20天。一旦進入第一階段，每個階段大約每3到5天就會進入下一個階段。

最後一個階段標誌著盛開高峰，此時潮汐湖周圍約70%的吉野櫻花樹將完全綻放。

至於2025年國家櫻花節，將從3月20日至4月13日舉行。活動期間將有豐富的文化活動、遊行和全城慶祝活動，詳情可查：nationalcherryblossomfestival.org。

想隨時掌握櫻花盛開的階段影片，可上官網觀看直播，網址https://reurl.cc/W04pK7。