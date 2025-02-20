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聯邦裁員被指售屋將飆升 華府房仲：掛牌未激增

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府地區的房屋仲介表示，近來在網上流傳的該區上市出售房屋激增的貼文，為不實消息。(pexels)
華府地區的房屋仲介表示，近來在網上流傳的該區上市出售房屋激增的貼文，為不實消息。(pexels)

川普政府大刀闊斧的裁減聯邦政府人力，引發華府地區許多傳言，其中包括社交媒體暗示因聯邦雇員遭裁，導致華府周邊地區多達數千個房屋單位正在掛牌出售的貼文。然而，該區的房屋仲介澄清，這些說法並不屬實。

房產仲介公司Compass Real Estate的房產經紀布立克豪斯(Ayana Brickhouse)表示，當地現在的房地產市場現狀，根本不是這樣。他說，華府周邊近來的待售房屋庫存，與每年這個時候的情況基本一致。

這些在社交媒體上流傳的發文暗示，過去兩周有多達4200套房屋在售屋網站Zillow上掛牌，此現象意味著華府及周邊的居民，正在大批離開該區。

這些發文還分享了看起來像熱門房地產網站Zillow和Redfin的地圖，該圖顯示了華府特區、馬里蘭州和維吉尼亞州的房屋掛牌信息，且每個物件還備註了「即將上市」、「新上市」和「公開上市」的說明。

布立克豪斯表示，這些地圖都是假的，其中充滿了錯誤信息。例如所標註的掛牌價格，從幾十萬到幾百萬不等，儘管此範圍的售價符合該地區的典型房價，但眼尖民眾很容易發現一些奇怪的掛牌信息。

他舉例，其中還有一棟在維州阿靈頓地區的房子，售價竟然只要8萬5000元，「我試圖查找他們從哪裡得到這些數據，但當我搜索時，其中一些上市物件、價格，根本就不存於真實的售屋網站上。」

Compass Real Estate資深仲介Christina Mai說，現階段網路流傳的華府及周邊地區Zillow售屋地圖，實際上是基於「數月甚至數年」內售出的房產數據所製作。

Mai表示，將這些地圖與房屋掛牌服務Bright MLS中記錄的數據比對後，就可以發現「事實根本不支持這些虛假報告」。

Bright MLS對此發出聲明稱，「根據我們的掛牌數據，我們沒有看到華府地區掛牌激增的任何證據。在更廣泛的華府周邊地區，在2025年2月3日至2月16日的兩周內，市場上新增了2829個新掛牌。這與去年同期的2820個新掛牌相比，幾乎沒有變化。」

房仲人士表示，住宅房產根本不會這麼快變動。Mai則說，這些錯誤信息很可能是為了吸引點擊。

隨著溫暖天氣的到來，Mai指出，春季房地產市場熱潮即將來臨，這段時間通常從3月持續到6月，「這是許多賣家開始掛牌出售房屋，以獲得最高價和最佳銷售條件的時期。」

華府特區 房地產 維吉尼亞州

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