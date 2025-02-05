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華府新春大遊行 市長包瑟宣布2/2為蛇年日

記者王稚融／華府報導
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俞大㵢(中)、華府市長包瑟(右二)出席華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
俞大㵢(中)、華府市長包瑟(右二)出席華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)

華府中國城農曆春節大遊行2日在華埠熱鬧登場，華府市長包瑟(Muriel Bowser)並在該活動中，宣布當天為「華府農曆蛇年日」。這場舉行超過65年的傳統，吸引約四萬人到場共慶新春。

華府這場大遊行已經舉辦超過65年，儘管當天氣溫寒冷，仍吸引約四萬民眾到場，現場氣氛十分熱絡。遊行結束後，並在華埠牌樓前的H街中央舉行舞龍舞獅和施放鞭炮煙火，為華埠帶來濃濃年味。

今年參加遊行的隊伍多達58隊，包括第一次參加的祭孔佾生舞團、Choy Wun彩雲舞獅隊、國家亞太博物館之友等，其他參與機構，還包括華府市長辦公室幕僚、駐美代表處TECRO、華盛頓特區警察儀仗隊、美國陸軍傳統鼓笛隊、美京中華會館貴賓、CCBA等。

中華會館主席徐腕佑、遊行總指揮前主席黃浩源和多位歷任正副主席、包瑟、多位市議員、中華民國駐美代表俞大㵢、副代表處楊懿珊、僑教中心主任黃正杰等均出席了盛會。

俞大㵢感謝中華會館所有工作人員以及華府市政府對遊行的支持，他接著提到，台美關係堅如磐石，且雙方新新政府對民主與自由均具有共同理念。他說，蛇是聰明與靈活的小龍，他呼籲用智慧來面對未來的一年的挑戰。

包瑟感謝俞大㵢及中華會館對該傳統活動的支持，這代表華府和美國是多元族群的社會，也是促進城市外交的代表活動，春節遊行不僅向全世界各地介紹華府，同時帶來貿易的機會，包瑟隨後宣布，2月2日為「華府農曆蛇年日」。

華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行舞獅表演。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行舞獅表演。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行燃放鞭炮。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行燃放鞭炮。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行，市長包瑟(前右八)出席同慶。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行，市長包瑟(前右八)出席同慶。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)
華府華埠新春大遊行。(記者王稚融／攝影)

華府 華埠 俞大㵢

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