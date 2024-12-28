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寶力、青寶打滾嬉戲 華府國家動物園發布最新影片

特派員黃惠玲／綜合報導
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片截圖)
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片截圖)

大熊貓「寶力」、「青寶」即將在下月24日於華府國家動物園公開亮相，動物園在聖誕節特別發布了一段兩隻熊貓跳躍、打滾、嬉戲的影片，作為給所有熊貓迷的節日禮物。

https://x.com/NationalZoo/status/1871904083591733755 (影片來源：華府國家動物園)

這段影片長約1分鐘，兩隻熊貓時而在吃竹葉，時而爬到樹上，時而追逐水上的皮球，其中在地上翻滾的畫面尤其可愛。

「寶力」和「青寶」是在去年10月15日，經過19小時飛行後從中國成都來到美國華府，開啟為期10年的旅居生活。據當時工作人員介紹，兩隻熊貓性格很不同，「寶力」非常活潑，喜歡爬上爬下；「青寶」則比較謹慎，小心地探索新居。 　　

「寶力」和「青寶」分別出生於2021年8月和2021年9月。其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，它的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「添添」和「美香」。

「寶力」和「青寶」將在下月24日與公眾見面。

華府國家動物園主管史密斯曾表示，美中兩國大熊貓保護研究合作已經超過50年，取得了很多成就，也加強了人文交流，是通過合作取得成功的「典範」。

國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片...
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片截圖)
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片...
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片截圖)
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片...
國家動物園錄製了約1分鐘的熊貓影片，作為熊貓迷的節日禮物。(國家動物園X帳號影片截圖)

動物園 華府 聖誕節

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