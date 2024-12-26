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維州房市11月表現強勁 連2月成長兩位數 價量齊揚

特派員黃惠玲／綜合報導

維吉尼亞州房產仲介協會日前發布11月份的房屋銷售報告，結果顯示該州2024年秋季房市表現，超越2023年同期市場。不僅成交量及待售屋數量均有所增長，且活躍房源數量也有增加。房價中位也持續攀升。

統計指出，維州11月份共成交超過7800套房屋，比去年同期提高了13％。維州房產仲介協會首席經濟學家普萊斯(Ryan Price) 表示，維州已經連續兩個月的銷售成長率達到雙位數，「這標誌著維州原本低迷的2024年房市，在收尾時表現強勁。」

該州待售房屋數比2023年躍升15％以上，而今年新上市的房源，比去年多了845套，增幅達到10.3%。維州房產仲介協會2025年總裁阿羅拉(Lorraine Arora)說，新上市的房源一直比去年強勁，因為有更多的賣家選擇進入市場。她也提到，雖然房源庫存擴大，但事實上目前的庫存比五年前此時少了約40％。

協會最新報告指出，截至11月底，維州市場上共有1萬8870個活躍房源，比2023年同期提高了12％以上。

至於銷售價格方面，紀錄顯示11月份房價銷售中位跟10月份差不多，但維州房產經紀人表示，大部分的地區增長依然明顯，約四分之三的當地市場房價都呈現成長趨勢。

2024年11月維州房屋銷售中位價格為41萬5000元，比去年11月上升了約3萬元。

維州 房價 維吉尼亞州

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