華府外賣中餐館槍響 1死2傷

華府榕園外賣中餐館14日晚間發生二死一傷槍擊案。(google地圖)

華府今年的情人節格外不平靜，除了14日一早發生華府警察局三名警員中彈，出動大批警力外，當天晚間9時許，華府一家中餐外賣店「榕園」(Yeung Fong)也發生一死二傷槍擊 案，根據現場目擊的餐館員工表示，至少聽到十幾聲槍聲，全案目前仍由警方調查中。

華府警局助理局長凱爾(Ramey Kyle)14日晚間說明指出，警方在當晚7時30分左右趕到榕園餐廳，發現餐廳內有兩名男性中槍受傷，其中一人當場死亡，另一人送醫情況危急，警方原本在14日稱有生命危險的傷者已經過世，但15日上午更新指出，重傷者仍在救治中。此外另一名手臂、腿部中槍的男子，送醫後情況穩定。

榕園外賣中餐館 位於北首都街 (N. Capitol St. Northeast)1700號街區東北，這起槍擊案中，沒有餐館員工受傷。

凱爾表示，警方對槍擊事件的原因知之甚少，全案仍在調查，他說，「我們所知道的是，此事件至少有一部分發生在外賣餐館的顧客區。」警方還在現場找到了兩把手槍和多個彈殼。

華府特區 警局呼籲知情者提供線索，聯繫電話(202)727-9099，或向該部門的熱線50411發送簡訊。

至於14日早晨發生的槍擊案件，三名送醫的中彈警員傷勢穩定無生命危險，警局表示，槍手當天晚間自首後，警察進入其屋內，共發現了11隻寵物狗及20隻成年狗。

這起槍擊案是因警察代表「人道救援組織」(Humane Rescue Alliance)，前往該地點執行一項虐待動物指控的逮捕令，未料警察一抵達現場，嫌犯就向他們開槍。