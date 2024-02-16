我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

華府外賣中餐館槍響 1死2傷

特派員黃惠玲╱綜合報導
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生二死一傷槍擊案。(google地圖)
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生二死一傷槍擊案。(google地圖)

華府今年的情人節格外不平靜，除了14日一早發生華府警察局三名警員中彈，出動大批警力外，當天晚間9時許，華府一家中餐外賣店「榕園」(Yeung Fong)也發生一死二傷槍擊案，根據現場目擊的餐館員工表示，至少聽到十幾聲槍聲，全案目前仍由警方調查中。

華府警局助理局長凱爾(Ramey Kyle)14日晚間說明指出，警方在當晚7時30分左右趕到榕園餐廳，發現餐廳內有兩名男性中槍受傷，其中一人當場死亡，另一人送醫情況危急，警方原本在14日稱有生命危險的傷者已經過世，但15日上午更新指出，重傷者仍在救治中。此外另一名手臂、腿部中槍的男子，送醫後情況穩定。

榕園外賣中餐館位於北首都街 (N. Capitol St. Northeast)1700號街區東北，這起槍擊案中，沒有餐館員工受傷。

凱爾表示，警方對槍擊事件的原因知之甚少，全案仍在調查，他說，「我們所知道的是，此事件至少有一部分發生在外賣餐館的顧客區。」警方還在現場找到了兩把手槍和多個彈殼。

華府特區警局呼籲知情者提供線索，聯繫電話(202)727-9099，或向該部門的熱線50411發送簡訊。

至於14日早晨發生的槍擊案件，三名送醫的中彈警員傷勢穩定無生命危險，警局表示，槍手當天晚間自首後，警察進入其屋內，共發現了11隻寵物狗及20隻成年狗。

這起槍擊案是因警察代表「人道救援組織」(Humane Rescue Alliance)，前往該地點執行一項虐待動物指控的逮捕令，未料警察一抵達現場，嫌犯就向他們開槍。

官員表示，31隻狗均送到一個安全的地方照顧，「在那裡它們將接受檢查並提供所需的護理」。

華府警局助理局長凱爾14日深夜在榕園外賣中餐館前說明槍擊案。(華府警局直播截圖)
華府警局助理局長凱爾14日深夜在榕園外賣中餐館前說明槍擊案。(華府警局直播截圖)

華府特區 槍擊 中餐館

上一則

費城上周末爆10起槍擊案 3死12傷

下一則

芝市3╱19初選 即起開放提前投票

延伸閱讀

費城上周末爆10起槍擊案 3死12傷

費城上周末爆10起槍擊案 3死12傷
華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷
傳普亭提議與烏停戰但不還占領地 遭美國拒絕

傳普亭提議與烏停戰但不還占領地 遭美國拒絕
華府警匪對峙 現場槍響不斷3警中彈

華府警匪對峙 現場槍響不斷3警中彈

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51
兩名持槍搶匪搶劫華埠餐館。(芝加哥華埠治安互助隊提供)

2男持槍搶劫芝華埠餐館 明目張膽搜刮員工、顧客錢財

2024-02-14 11:03
情人節當天，達美航空宣布將發送14億元利潤給員工，其中5.95億元將分配給喬治亞州的員工。(公司網站)

情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工

2024-02-14 18:13

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機