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新法生效 馬州蒙郡餐廳須提供低糖飲品

記者張筠／馬州報導

為降低兒童肥胖率，馬州蒙郡(Montgomery County)的多數餐廳，14日起新增兒童健康飲食選擇，提供含糖量較少的飲料，包括不超6盎司的100%純果汁、總容量不超8盎司的1%低脂或脫脂牛奶等。

這項「兒童健康飲食」的法案由蒙郡郡議員萊斯(Craig Rice)提出主導，去年在蒙郡郡議會通過，旨在解決兒童飲食不健康導致的肥胖問題，並加強健康飲食的教育，該法案要求餐廳在兒童健康餐中，增加健康飲品的選擇，讓兒童們可減少糖份或脂肪攝入，此規定3月14日生效。

該法案也規定餐廳須在兒童套餐裡，至少提供兩種非油炸的蔬果、精瘦的肉類蛋白質，並增加全麥類的主食，具體規定每份套餐的總熱量不得超過600卡路里，鹽分不超700毫克，糖份和脂肪的占比分別都不能超過總套餐熱量的35%，飽和脂肪不可超過10%，反式脂肪不能多餘0.5克，關於套餐的這部分新規將在今年9月生效。

馬州喬治王子郡2021年也已實行相似法規，在法規生效第一年內規定所有餐廳，兒童餐配有的飲料為水、牛奶或果汁，控制兒童的糖分攝入，不過家長也可為兒童選擇其他飲料。

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