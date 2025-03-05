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4庇護城市長國會作證 吳弭中文陳述波城是移民的家

特派員黃惠玲／即時報導
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亞當斯(前排由左至右)、麥克‧強森、布蘭登‧強森、吳弭出席國會聽證。(youtube直播 )
亞當斯(前排由左至右)、麥克‧強森、布蘭登‧強森、吳弭出席國會聽證。(youtube直播 )

紐約市市長亞當斯(Eric Adams)、芝加哥市市長布蘭登‧強森(Brandon Johnson)、波士頓市市長吳弭(Michelle Wu)以及丹佛市長麥克‧強森(Mike Johnson)5日出席國會審查城市庇護政策的聽證會。

其中紐約及芝市市長均提到，要確保犯罪受害者移民不會因為身分問題而害怕向警方求助；吳弭則說，川普政府在一些社區引發恐懼、沮喪，她提到自己的父母也是移民，最後並以中文、西語陳述波士頓「這是你的家」。

亞當斯發言時，首先回憶起他當交通警察時期的一次經歷，當時一名搶劫受害者因為是移民而不願報案。他表示，當時移民經常因此成為犯罪分子的目標。不過，他重申希望與聯邦機構合作抓捕危險的幫派成員和暴力罪犯。亞當斯說，希望為移民改革的整體討論做出貢獻。

丹佛市長麥克‧強森在開場陳述中說，當他成為市長時，該市正在接收大量需要幫助的移民。一年後，他表示庇護所已經關閉，並且不再有移民營地。他還補充說，丹佛犯罪率一直在下降。「當那些巴士不斷到來時，丹佛作為一個城市做出了選擇，不是互相仇恨，而是互相幫助，」他說。

布蘭登‧強森在開場陳述中首先說明了芝加哥城市的多元根源。隨後，他列舉了該市最近為加強公共安全所做的努力。他隨後也回應了亞當斯的擔憂，即確保犯罪受害者的移民能夠感到安全，並願意向警方求助。他並提到，該市的謀殺率、犯罪率都在近年有所改善。

吳弭表示，她為能代表波士頓在國會作證感到自豪。「自從我上任以來，每年槍枝暴力都創下新低，」她說，「這些是事實。」吳弭還提到了對機會和犯罪預防的投資，她表示「在波士頓，我們的警察部門資源和納稅人的錢用於預防和解決犯罪。」

吳弭也以自己的父母也是移民為例，「他們相信在這裡不會因為過去而限制未來，而是取決於你有多努力，這比你出生在哪裡更重要。」

她接著提到，川普政府正在一些社區成員中引發恐懼和沮喪。「致我在波士頓的每一位鄰居，請記住，你們屬於這裡，這是你們的家，」吳弭最後並以西語、中文表示「這是你的家」。

該聽證會旨在審查美國主要城市庇護政策的影響及合法性。柯默(James Comer，肯塔基州共和黨國會眾議員)領導的眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)，要求他們解釋其對庇護政策的立場。這些政策限制了地方執法部門與聯邦移民局間的合作。

柯默在提問四市長時，不斷質疑這四個城市沒有遵照聯邦法律，將無證罪犯交給海關與移民執法局。

這場聽證會預計可能將持續一整天。

移民 吳弭 波士頓

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