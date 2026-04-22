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全美同性伴侶家庭 19年來增加78%轉變大

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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支持同性婚姻者在美國最高法院於2015年6月裁定「美國憲法」保障同性伴侶結婚權利...
支持同性婚姻者在美國最高法院於2015年6月裁定「美國憲法」保障同性伴侶結婚權利後，在華府最高法院外揮舞彩虹旗。(路透)

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)最新數據，全美同性伴侶家庭數量在過去19年間幾乎翻倍成長，自2005年至2024年增加約78%，達約140萬戶。其中，芝加哥增幅達72%，顯示城市在性別多元與家庭型態上的顯著變化。

48歲的李卡多(Kim Ricardo)與妻子凱瑟琳(Katerine)即是這一趨勢的縮影。兩人10年前於阿根廷相識，如今定居芝加哥River North，結婚將滿9年，去年並迎來女兒。李卡多現任芝加哥伊利諾大學法學教授。她回憶2008年初到芝加哥時，社會與法律環境尚未承認民事結合或同性伴侶關係，但18年間已出現巨大轉變，「芝加哥是一個能觀察社會變遷的縮影」。

娶了亞裔妻子的她也提到，「看到更多亞裔酷兒族群(LGBTQ)公開出現、自在生活，是一件很令人欣慰的事。」不過，目前官方統計尚未提供按族裔細分的同性伴侶比例數據。

數據顯示，芝加哥同性伴侶家庭占比約1.7%，高於伊州其他地區的0.75%。在社區分布上，包括北華埠在內的Uptown、Edgewater與Rogers Park，以及Lake View與Lincoln Park為比例最高區域。值得注意的是，全國女性同性伴侶家庭多於男性，但芝加哥則呈現相反趨勢。

社會學家佩切斯基(Christine Percheski)表示，自1990年代人口普查開始納入伴侶關係選項後，數據逐步改善，但早期因歧視與法律限制，許多人不願公開身份。

2014年伊州通過同性婚姻法，隔年Obergefell v. Hodges裁決使同性婚姻全美合法，進一步推動成長。2014至2024年間，芝加哥已婚同性伴侶增加95%，遠高於異性伴侶的15%。

然而，專家也提醒數據仍可能低估實際情況，部分族群出於安全與歧視疑慮，仍不願在政府調查中揭露身份。

此外，聯邦政策亦影響數據蒐集。川普首次任內曾阻擋將性傾向與性別認同納入普查問卷，後由拜登政府恢復推動，但目前相關措施再度暫停。

儘管如此，芝加哥數據亦顯示族裔多元的同性伴侶顯著增加，跨種族家庭比例由2005年的9%升至2024年的36%。李卡多表示，這反映社會觀念與法律保障的進步，「看到更多不同背景的年輕族群自在生活，是一項很大的改變」。

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