19歲華生張夏玥 高票當選威州麥迪遜市議員

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)大二華裔學生張夏玥(Ellen Zhang，19歲)當選該市第八區市議員。(張夏玥競選官網)

在威斯康辛州 剛剛結束的地方選舉中，麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)大二華裔 學生張夏玥(Ellen Zhang，19歲)在麥迪遜市第八選區市議員選舉中，擊敗同校的學生對手格羅納特(Bobby Gronert)，成為該選區新任市議員。

根據開票結果，張夏玥獲得約八成選票，以超過1200票差距勝出。該選區主要涵蓋麥迪遜威大校園，被視為麥迪遜市最具學生政治影響力的選區之一。

張夏玥在勝選聲明中表示，感謝選民信任，並指此次選舉仰賴社區動員力量，包括志工、捐款者與支持者共同推動。她說，未來將優先推動可負擔住房、擴大公共運輸服務網，以及促進行人安全與城市可及性改善等政策。

此次張夏玥的參選獲得包括威斯康辛州民主黨 與多個民主黨青年組織支持，並獲麥迪遜市長羅德斯-康威(Satya Rhodes-Conway)及多名現任與卸任市議員背書；對手格羅納特則獲青年民主社會主義者組織(Young Democratic Socialists of America)支持。

選前數小時，選情因格羅納特公開承認過往曾對女性傳送不當訊息並形容相關行為「過度且無意識地令人不適」而升溫。

第八選區長期被視為校園政治風向指標選區，議題涵蓋學生住房、交通與校城關係，因此選舉結果亦被認為反映青年選民政治傾向。

現任議員戈文達拉詹(MGR Govindarajan)對張的當選表示祝賀，並指出將協助完成交接。他稱張夏玥的勝選代表學生議題在市政層級將獲得更直接的代表聲音。

張夏玥在威斯康辛州綠灣的華裔家庭長大，父母長期參與社區公益與教育工作。她在高中期間曾參與海外學習計畫，並於2024年進入麥迪遜威大主修社會學。

競選期間，她面對缺乏資金與團隊的困境，展現了驚人的行動力，不僅自學程式設計搭建網站，組建學生志願者團隊。在麥迪遜刺骨的二、三月寒風中，她頂著風雪親自敲開了數千扇宿舍大門。此外，曾在學生選民組織及州議員辦公室實習的經驗，讓她選定以學生住房壓力、公共交通不足與校園安全為核心政見。

本次投票總數約2098票，較2023年約4500票顯著下降，顯示選舉動員程度有所變化。

分析人士指出，第八選區因高度學生化，使候選人更依賴校園動員與青年議題，而張夏玥的勝選也凸顯學生族群在地方政治中的影響力持續上升。