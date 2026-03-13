芝加哥8個提前票所 將設中文選務員助投票

芝加哥選舉委員會公共資訊主任貝佛(Max Bever)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市選民不論居住地點，都可以前往全市提前投票所投票。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 選舉委員會12日公布全市提供「有限英語能力」(Limited English Proficiency, LEP)協助的提前投票 所名單，這些不論居住地址的芝市選民，可在3月17日選舉日前往投票的提前票所，將有專門人員協助英語能力有限的選民順利完成投票。

芝加哥選舉委員會公共資訊主任貝佛(Max Bever)表示，這些有雙語投票工作人員服務的投票所，主要方便不同語言背景的選民。全市51個提前投票地點中，有中英雙語服務選務人員的提前投票所，分別位於南華埠與周邊的11、12區，還有北華埠及附近的39、46、47、48區等共八處。

此外，芝加哥所有提前投票站的電腦觸控功能投票機，都可選取中文、韓語等12種文字的選票。

芝選委會中文外展專員李凱明(Ezra Lee)表示，英語能力有限的選民依法可攜帶親友擔任翻譯人員協助理解與投票，但該協助者不得是選民的雇主或工會代表。 芝選委會中文外展專員李凱明(Ezra Lee)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會提醒，3月17日投票日當天，投票時間為上午6時至晚上7時。選民必須前往指定的選區投票站投票，或前往全市51個投票中心(即16日為止的提前投票所)投票，否則不得在非指定的其他選區投票站投票。

選民可透過ChicagoElections.gov 查詢自己的指定投票站位置、相關語言服務，以及中文、西語、波蘭語、韓語版本的示範選票。

華埠11區的提前投票所在馬觀公園(McGuane Park，2901 S. Poplar Ave.)，12區則在麥金利公園圖書館(1915 W. 35th St.)，其他設有中文選舉官服務的還包括39區的北公園行政樓(5801 N. Pulaski Rd.)、42區Historic Lawson House(803 N. Dearborn St.)、46區杜魯門學院(Truman College, 1145 W. Wilson Ave.)、47區威利斯公園(Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave.)、48區邊水圖書館(Edgewater Library, 6000 N. Broadway St.)，以及市中心的超級投票站。