超越治安 伊州選民最關注住房負擔議題

特派員黃惠玲／芝加哥報導
住房負擔能力，成為包括芝加哥在內的伊州選民最注重的議題。(特派員黃惠玲／攝影)
住房負擔能力，成為包括芝加哥在內的伊州選民最注重的議題。(特派員黃惠玲／攝影)

最新民調顯示，在房價與房產稅持續上升的情況下，住房負擔能力已成為伊利諾州選民最關注的議題，甚至超越長期被視為首要問題的犯罪與治安。

調查由伊州房仲協會(Illinois Realtors)進行，結果顯示，41%的受訪者認為住房負擔能力是州議員最需要優先處理的問題；其次為犯罪與槍枝暴力(23%)，以及房產稅(23%)與整體生活成本(18%)。

民調發布前不久，部分居民才剛面臨3400萬元的新房產稅增幅，進一步加劇民眾對住房成本的憂慮。

伊州州眾議員巫格斯特(Dan Ugaste)表示，許多人在談到住房負擔能力時，往往忽略房產稅扮演的重要角色。他指出：「如果房產稅像現在在芝加哥及其他地區那樣持續飆升，人們很快就會感到自己的住房變得難以負擔。其實州政府與地方政府有許多政策工具可以改善情況，只要採取正確政策。」

數據也顯示，芝加哥購屋成本正持續上升。與美國多數大城市相比，81%的芝加哥屋主認同購房價格至少「有些過於昂貴」。

長期從事社區安全工作的哈迪曼(Tio Hardiman)指出，住房與治安問題其實彼此相關。他表示，一些居民不得不在「生活在犯罪率較高但房價較低的社區」與「較安全但更昂貴的地區」之間做出選擇。

他提到，多數家庭仍希望在更安全的社區撫養孩子，但對部分弱勢社區居民而言，犯罪仍可能是最迫切的問題。

巫格斯特則表示，犯罪問題也會進一步影響住房負擔。他指出，由於治安疑慮，不少人不願前往芝加哥市中心環區(The Loop)或娛樂與購物區，導致當地房地產價值下跌。他表示，當市中心房產價值下降，地方政府的稅收基礎縮水，但政府整體稅收需求並未減少，結果就是其他房主必須承擔更高的房產稅負擔。

巫格斯特說：「如果犯罪問題持續、市中心經濟受影響，最終只會讓房主繳納更多稅金，也讓在芝加哥生活變得更加難以負擔。」

整體而言，調查結果指出，在房價、稅負與生活成本同步上升的背景下，住房負擔能力已成為伊州選民最關心的公共政策議題。

世報陪您半世紀

芝加哥 伊利諾州

