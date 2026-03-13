我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

AI風潮 西北大學下學年設人工智慧系

特派員黃惠玲／芝加哥報導
AI運用蔚為風潮，各種技術、產品推陳出新。(美聯社)
位於芝城北邊的西北大學(Northwestern University)宣布，將於2026–27學年度起新增人工智慧(AI)主修學位，加入全美多所已開設AI專業的大學行列。

校方表示，該主修將設於麥克米克工程學院(McCormick School of Engineering)的電腦科學系，目標是培養具備人工智慧專業技能的人才，以因應科技、醫療保健、政府及其他產業對AI專業人員日益增加的需求。

麥考密克工程學院大學部教育副主任Sara Owsley Sood 表示：「我們希望讓學生為一個快速變化且持續擴展的領域做好準備。AI產業需要特定的技術能力，而這些能力與傳統電腦科學課程的核心內容有所不同。」

根據校方說明，新課程將強調學生在多種程式語言與人工智慧技術範式上的能力，同時也將探討AI對人類與社會的影響。課程內容還將涵蓋人工智慧與法律、社會及倫理之間的交互關係。

近年來，人工智慧專業在美國高等教育中快速發展。卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)於2018年推出全球首個人工智慧學士學位課程，此後包括賓州大學(University of Pennsylvania)等多所高校也陸續設立相關學位。

西北大學表示，AI主修將開放給所有本科生申請，學生可選擇將其作為新的主修科目或轉換主修，也可同時攻讀人工智慧的第二學位。

在中西部地區，近年亦有多所大學陸續推出人工智慧相關大學學士課程。例如位於芝加哥的伊州理工學院(Illinois Institute of Technology)已開設人工智慧學士學位；印第安納州的普渡大學(Purdue University)亦提供人工智慧本科專業；此外，香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign)與密西根大學(University of Michigan)等名校，也在電腦科學或機器學習課程中提供人工智慧相關專修方向，顯示AI教育正迅速成為美國高等教育的重要發展趨勢。

超越治安 伊州選民最關注住房負擔議題

賓大學雜費將調漲3.8% 年花逾9.4萬元

