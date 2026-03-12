美公民稱入境芝遭拘 國安部、雇主否認

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
每位從美國機場入境的旅客，都必須通過海關邊境保護局的檢視。(美聯社)
伊利諾州史考基市(Skokie)一名女子聲稱自己與另五名同為南亞裔的同事，在芝加哥歐海爾國際機場入境時，遭聯邦移民執法局(ICE)拘留事件，美國國土安全部(DHS)、海關邊境保護局(CBP)強烈否認相關指控，而女子聲稱的雇主，也澄清從未聘雇該女任職，整起事件陷入羅生門爭議。

28歲的納克維(Summer Sundas "Sunny" Naqvi)家人表示，在美國出生、成長的納克維於5日上午從土耳其伊斯坦堡搭機返抵歐海爾國際機場後被拘留。其家人稱，她之後被帶往移民與海關執法局(ICE)伊州、威州的拘留設施。

庫克郡委員會委員莫里森(Kevin Morrison)為此事還召開記者會，指納克維先被送往芝西郊布羅德維尤(Broadview)的ICE設施，之後被轉至威斯康辛州多奇郡(Dodge County)一所監獄，該監獄常收容芝加哥地區的移民拘留者，隨後才獲釋。

美國海關與邊境保護局(CBP)在獲知該事件後發表聲明指出，納克維當天僅被要求接受額外安全檢查，並在抵達歐海爾機場後不到兩小時就自行離開。國土安全部(DHS)公共事務副助理部長福內斯(Harry Fones)表示：「該乘客的說法完全不實。納克維在抵達美國90分鐘內就離開了機場，並未被拘留或移交ICE。」

納克維的支持者表示，她當時正為一家德國軟體公司出差，與五名同事一起返美，六人均為南亞裔且在入境時都被拘留。但該德國跨國軟體公司SAP發言人表示，納克維從未在該公司任職，也沒有員工在歐海爾機場遭到拘留。

此外，庫克郡與威斯康辛州多奇郡警長辦公室也表示，沒有任何紀錄顯示納克維曾被關押於當地設施。多奇郡官員指出，監獄紀錄顯示近期沒有聯邦女性拘留者被收押或釋放。

在莫里森要求下，庫克郡警長辦公室曾於6日獲准進入布羅德維尤拘留中心尋找納克維，但未在任何牢房中發現她。

國土安全部表示，監視畫面顯示納克維於上午11時43分離開機場，但尚未公開相關影片。芝加哥航空局亦未回應媒體索取監控畫面的要求。

面對各方質疑，納克維本人並未公開詳細說明事件經過，只表示自己曾被帶往「另一個房間」，之後拒絕進一步回答問題。其律師赫爾德(Robert Held)則表示，聯邦政府過去曾在移民執法問題上誤導公眾，因此對官方說法持保留態度。

此事件最初因莫里森在社交媒體上發布納克維手機定位截圖而曝光，畫面顯示她的位置曾出現在布羅德維尤ICE設施及威斯康辛州多奇郡監獄，引發抗議活動與政治關注。多位民主黨政界人士要求政府說明情況。

公開紀錄顯示，納克維曾在2022年因2019年的一起性侵案件作出虛假報案而認罪，並於2024年完成兩年緩刑後案件撤銷。

目前，納克維及其家人拒絕進一步回應媒體提問，僅表示希望外界尊重家人隱私。此案真實情況仍有待進一步釐清。

