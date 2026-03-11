Saks重整… 近百年芝據點5月底熄燈 僅留高績效門市

薩克斯第五大道芝加哥門市座落於著名購物街北密西根大道。(Google Map)

美國高檔百貨公司薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)宣布，將關閉全美12處該百貨據點，其中包括位於芝加哥 北密西根大道700號、素有「壯麗一英里」(Magnificent Mile)地標之一的門市。這項決定是母公司薩克斯環球(Saks Global)在今年1月申請破產保護後進行重整的一部分。芝加哥店預計營業至今年5月底。

此次關店計畫除了全美12家薩克斯第五大道百貨門市外，也將關掉3家Neiman Marcus門市。儘管薩克斯第五大道的芝加哥據點在關閉名單，但同樣位於芝加哥北密大道的的Neiman Marcus門市則將繼續營運。整體而言，薩克斯環球計畫在今年春季前關閉24家百貨公司，以縮減營運規模、減少債務並集中資源於獲利較佳的據點。

芝加哥一直是薩克斯百貨在全美最重要的市場之一。該公司早在1929年就在芝加哥開設首家全年營業的大型百貨店，使芝加哥成為紐約之外最早的旗艦城市之一。1935年，薩克斯第五大道百貨將門市搬遷至目前的據點，之後一直是北密西根大道奢華購物版圖的重要組成部分。

即將在5月底關閉的芝市中據點，樓高五層，是芝加哥市中心主要的高端時尚零售據點之一。多年來，店內匯集眾多國際精品品牌與設計師服飾，曾被視為壯麗一英里奢侈品購物的重要象徵。

隨著薩克斯撤出，這家百貨在芝加哥近百年的零售歷史也將告一段落。業界指出，百貨零售近年面臨電商競爭、品牌自營精品店增加，以及高端零售需求轉變等多重壓力。

薩克斯環球表示，在重整過程中已有超過500個品牌恢復向公司供貨，並與約175家供應商達成還款協議，釋放約13億元的商品庫存。公司未來將集中資源在少數高績效門市，包括紐約第五大道旗艦店等據點。

全美將關店的薩克斯第五大道百貨，分別在芝加哥、馬里蘭州Chevy Chase(Wisconsin Ave.)、俄亥俄州Beachwood(Beachwood Place)、加州Costa Mesa(South Coast Plaza)、加州Palm Desert(The Gardens on El Paseo)、內華達州拉斯維加斯(Fashion Show)、紐約州Huntington Station(長島)、北卡洛麗(Triangle Town Center)、德州聖安東尼奧(North Star Mall)、佛州Sarasota(University Town Center)、密蘇里州聖路易斯(Plaza Frontenac)、維吉尼亞州Tysons(Tysons Galleria)。

薩克斯環球表示，重整後公司將保留13家薩克斯百貨門市，包括紐約第五大道旗艦店，以及32家Neiman Marcus門市與紐約Bergdorf Goodman百貨。