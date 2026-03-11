美亞北華埠家庭幫扶中心成立 提供資源及語言服務

美亞在北華埠(4753 N. Broadway)設立家庭幫扶中心。（美亞提供）

為擴大服務社區並讓更多家庭獲得支援，美亞健康協會(MAHA)宣布，其家庭幫扶中心(Family Assistance Center, FAC)已在芝加哥北華埠地區設立辦公據點，向當地居民提供服務。

FAC主要為個人與家庭提供免費的支持與資源轉介，包括個案管理、社會資源轉介與銜接、家長育兒課程與指導，以及家庭、兒童與青少年輔導等服務。此外，中心亦提供家庭教育、社區外展與早期預防支持，並設有語言協助與翻譯服務。

美亞健康協會表示，服務團隊可提供英語、普通話、粵語及西班牙語服務，以協助不同族裔與語言背景的家庭獲得所需資源。

美亞南華埠總部無需預約即可前往諮詢，地址為218 W. 26th St., Chicago，服務時間為周一至周五上午9時至下午5時，聯絡電話(312)576-8809。

北華埠辦公室則位於4753 N. Broadway, Chicago，服務時間與南華埠總部相同，但需事先致電預約，電話(773)708-9691。

美亞健康協會表示，希望透過新增服務據點，讓更多有需要的家庭能更方便取得支持與資源，也歡迎社區民眾協助分享相關資訊，讓更多家庭受益。