我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

旅行紀錄遭疑 3公民入境芝城全被抓

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

一名伊利諾州土生土長的的女性美國公民納克維(Sundas "Sunny" Naqvi，28歲)，日前從土耳其返美時在芝加哥歐海爾國際機場時，遭聯邦移民官員以「旅行紀錄可疑」為由，將她跟同行的另五名同事全部帶走，其中納克維被拘留近30小時，引發家屬、社區人士及多名政界人士強烈質疑與批評，要求聯邦政府提供說明。

納克維一行六人於6日結束工作行程，自土耳其伊斯坦堡返抵芝加哥時，在機場被聯邦移民官員攔下。庫克郡(Cook County)郡委員、納克維家族友人莫里森(Kevin Morrison)表示，納克維在拘留期間僅被告知「旅行紀錄有些令人好奇」，但當局並未提出任何具體理由。莫里森並指控聯邦執法人員在事件期間「對地方執法單位與民選官員說謊」，聲稱納克維並未被拘留。

莫里森指出，這六人當中包括三名美國公民及三名綠卡持有者。納克維與同事先被帶往歐海爾機場第三航廈地下層拘留，之後又被轉送至芝加哥近郊布羅德維尤(Broadview)的移民及海關執法局(ICE)拘留設施，並於7日晚間再轉送至威斯康辛州道奇郡(Dodge County)的拘留中心。

納克維最終於8日凌晨約5時獲釋，整體拘留時間接近30小時。她獲釋後步行到附近加油站，一名陌生女子將她載往旅館，她才與透過手機定位追蹤她位置的家人團聚。

國土安全部與移民官員截至目前尚未回應媒體的置評要求。

納克維的姊姊阿夫札(Sarah Afzal)表示，在長時間聯絡不上妹妹的情況下，她一度考慮報案失蹤，「她原本還在芝加哥，接著手機定位卻顯示她在威斯康辛州，這真的非常可怕。」

家屬說，納克維與同事原本計畫前往印度出差，在土耳其轉機，但因簽證問題導致行程取消。之後一行人分別前往周邊國家短暫停留，納克維曾前往保加利亞與奧地利，最後再於土耳其會合並搭機返回芝加哥。

家屬說，透過納克維的手機定位，明明清楚顯示她就在ICE拘留所內，但官員仍予以否認。直到家屬在拘留中心外接到納克維打來的電話，得知她已被釋放。

世報陪您半世紀

聯邦政府 芝加哥 美國公民

上一則

費城無證客 被控在聯邦選舉非法投票

延伸閱讀

哥大學生遭ICE逮捕 市警公布執法錄像

哥大學生遭ICE逮捕 市警公布執法錄像
ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見
華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境
輕罪前科被ICE拘留 加國公民稱待遇比殺人犯還慘

輕罪前科被ICE拘留 加國公民稱待遇比殺人犯還慘

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」