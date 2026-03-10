經典「蝴蝶夫人」 3月14日芝歌劇院全新登場

「蝴蝶夫人」將從3月14日到4月12日間，在芝加哥歌劇院演出。(芝加哥歌劇院提供)

芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)宣布將於2026年3月14日至4月12日推出普契尼(Giacomo Puccini)經典歌劇「蝴蝶夫人」(Madama Butterfly)，該劇由藝術總監小澤(Matthew Ozawa)執導，以嶄新視角重新詮釋這部百年名作。

小澤表示，「蝴蝶夫人」長久以來被視為動人的愛情悲劇，但其敘事背後也涉及權力不對等與文化投射。本次製作並不試圖重現寫實日本 ，而是刻意放大歌劇本身的幻想性，將劇情置於類虛擬實境(Virtual Reality, VR)的舞台框架，明確呈現這是一個由美國海軍軍官平克頓(B.F. Pinkerton)所主導、想像出來的日本世界。

舞台視覺設計大量運用象徵性元素，包括不斷盛放的櫻花、非傳統樣式的和服，以及彷彿自遠方凝視長崎的富士山(Mt. Fuji)，刻意營造出不符合地理與文化現實的場景，提醒觀眾這是一個被建構出的幻想舞台，而非真實日本。

卡司陣容方面，韓國裔女高音孫卡拉(Karah Son)首度於芝加哥歌劇院登台，飾演巧巧桑(Cio-Cio-San)，以細膩聲線呈現角色從純真、期待到絕望的情感轉折；男高音強森(Evan LeRoy Johnson)飾演平克頓；次女高音加藤(Nozomi Kato)飾演忠心女僕鈴木(Suzuki)；男中音尼爾森(Zachary Nelson)則回歸演出試圖挽回悲劇的美國領事夏普萊斯(Sharpless)。

指揮由辛多揚(Domingo Hindoyan)擔綱，率領芝加哥抒情歌劇院管弦樂團(Lyric Opera Orchestra)詮釋普契尼情感張力十足的樂章。

「蝴蝶夫人」更多資訊與購票請查詢官網：lyricopera.org/butterfly，或致電(312)827-5600。