190公分的東方魅力 胡斯豪將亮相「蝴蝶夫人」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
胡斯豪曾在歌劇「塞維利亞的理髮師」飾演Figaro。(胡斯豪提供)
胡斯豪曾在歌劇「塞維利亞的理髮師」飾演Figaro。(胡斯豪提供)

來自中國深圳的男中音歌唱家胡斯豪(Sihao Hu)，將在芝加哥抒情歌劇院即將登場的「蝴蝶夫人」(Lyric Opera of Chicago)歌劇中演出，他也是本次演出唯一的華人演員。

胡斯豪在「蝴蝶夫人」中飾演日本貴族求婚者「山戶里王子」(Yamadori Prince)，在劇中第一幕就會出現的王子，他追求蝴蝶夫人但卻遭到拒絕，其角色在呈現劇中情感衝突與文化背景並襯托悲劇張力具關鍵作用。

身材高大(190公分)、外型斯文帥氣的胡斯豪，自幼受音樂老師的父親影響熱愛藝術，他先後在上海音樂學院聲樂演唱藝術研究博士班及英國卡迪夫皇家威爾士音樂與戲劇學院(Royal Welsh College of Music & Drama)深造，2019年獲得中國金鐘獎，目前則為芝加哥歌劇院旗下的萊恩歌劇中心(Ryan Opera Center)的青年歌唱家。

胡斯豪在近一年的美國生活後說，因為美國僅約四、五個機構能為外籍藝術家提供工作簽證，因此華人歌唱家在美國歌劇界發展的大門檻無非是簽證。

「華人文化普遍較為溫和、內斂與謙虛，這樣的特質也會反映在表演風格上；而美國的舞台表演則更為誇張、外放，情感表達更直接，」過去一年，他不斷在藝術表現上做出調整。

歌劇界的發展，有時很需要老師、學長姊的引薦和支持，但胡斯豪從未在美國留學或長期生活，建立人際網絡是另一個挑戰。

胡斯豪回憶剛到美國不知道原來租房子是不附家具，「打開公寓房門時發現裡面連床都沒有。」幸好遇到同棟的華人鄰居借出睡袋，解決了睡覺問題。

儘管過程中有不少挑戰，他仍非常享受這段經歷，「萊恩歌劇中心給了我很多機會與豐富的課程，也帶來很多藝術上的體驗。」而這些經歷都是自我提升的重要階段，也讓他在國際歌劇舞台上走得更加踏實。

胡斯豪說，亞裔演員想在歐美劇院擔任主角，需要比別人更出色能力與舞台表現。現在他每天約要花四小時學習、練唱以及上各種藝術課程。

雖然坊間流傳保養嗓子的各種偏方、說法，但胡斯豪說自己在飲食方面他沒有特別禁忌，燒烤或辛辣食物都吃。

他也不吝分享歌要唱好的訣竅是掌握「共鳴」與「呼吸」兩核心要素，「好的歌唱狀態其實應該接近自然呼吸的狀態。」

他解釋，歌劇舞台上的音量遠比日常說話大得多，主要是透過頭腔共鳴來放大聲音，如果方法不正確，很容易對嗓子造成傷害。胡斯豪說，「其實大家都是歌唱家，只是透過不同的訓練與風格呈現，」而穩定的聲音表現，往往仰賴長時間專業訓練。

萊恩歌劇院的胡斯豪(左)將出演蝴蝶夫人的山戶里王子，指揮林奇緣(右)也參與了蝴蝶...
萊恩歌劇院的胡斯豪(左)將出演蝴蝶夫人的山戶里王子，指揮林奇緣(右)也參與了蝴蝶夫人的音樂協作。(特派員黃惠玲／攝影)

胡斯豪。(特派員黃惠玲／攝影)
胡斯豪。(特派員黃惠玲／攝影)

胡斯豪曾在歌劇卡門中飾演鬥牛士Escamillio。(胡斯豪提供)
胡斯豪曾在歌劇卡門中飾演鬥牛士Escamillio。(胡斯豪提供)

