亞洲躍動影展3/20登場 梁詠琪將抵芝領獎

香港演員梁詠琪因演出「逆轉上半場」，將獲本屆亞洲躍動影展「卓越演員獎」。(主辦方提供)

亞洲躍動影展今日公布第20屆影展完整片單，將於3月20日至4月12日盛大舉行。本屆影展開幕片為香港運動喜劇「逆轉上半場」(Pass and Goal)，知名演員梁詠琪將親臨芝加哥 接受本屆「卓越演員獎」，為影展揭開序幕。

影展創辦人暨執行長王曉菲表示，第20屆亞洲躍動影展秉持連結芝加哥觀眾與來自亞洲各地多元聲音的宗旨，精選來自馬來西亞、越南 、新加坡、台灣、泰國、香港、日本 及南韓等地的作品，呈現亞洲當代電影的創意與深度。

影展中段重點片「丟包阿公到我家」(APRIL)由台灣導演唐福睿(Freddy Tang)執導，於4月2日於AMC NEWCITY 14 放映。該片講述菲律賓移工帶病重長者返回故鄉的動人故事，女主角Angel Aquino將出席影展並獲頒「職涯巔峰成就獎」。

本屆影展將於4月12日以日本導演內田英司的動作喜劇「THE SPECIALS」作為閉幕影片，並舉行頒獎典禮。競賽單元囊括長片、短片與動畫類別，獎項包括最佳長片、最佳動畫、Francis Kwong 紀念獎(最佳新導演)及最佳短片等，由國際評審團評選出最終得獎者。

其他亮點影片包括：

香港：電競喜劇「電競好手」(Good Game)及由演員廖子妤精采演出的浪漫劇「像我這樣的愛情」(Someone Like Me)。台灣：金馬獎入圍影片「大濛」(A Foggy Tale)。

日本：青年劇HOW DARE YOU、恐怖喜劇MAG MAG與青春懷舊劇SEASIDE SERENDIPITY。南韓：FRAGMENT與HALO，演員Oh Ja-hun與Choi Gang-hyun將親自出席並領取「明日之星獎」。

新加坡：家庭劇A GOOD CHILD，演員Richie Koh將親自領獎。越南、泰國、中國及日本的其他作品亦將展映，包括「KY南旅館」(KY Nam Inn)、「有用的幽靈」(A Useful Ghost)、「時間偷走的女孩」(The Girl Who Stole Time)及「藍色男孩審判」(Blue Boy Trial)。

第20屆亞洲躍動影展主要於 AMC NEWCITY 14放映，並延伸至芝加哥合作場館進行社區放映與交流活動。完整放映安排及預售票自即日起開放，詳情請見官網：www.asianpopupcinema.org。