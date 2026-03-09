法院判退關稅 芝小企業憂難落實籲設專門機構退款

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
「We Pay the Tariffs」聯盟指出，2025年3月至12月期間，伊州進口商共支付約110億元關稅，其中67億是依據「國際緊急經濟權力法」徵收。(We Pay the Tariffs官方臉書)
聯邦貿易法院對於先前依「國際緊急經濟權力法」繳納的關稅應予退還的裁決，引起芝加哥地區企業密切關注。部分小型企業如擔心，若退款僅發給直接進口商，最終承擔成本的企業可能無法受惠， 籲政府設立專門機構管理退款。

專家提醒，企業不宜過早提出退款申請，應先整理資料與合規紀錄，等待正式流程，以免遭拒或引發海關審計，且在此同時，新關稅仍可能出現。

美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)日前裁定，所有「進口商登記人」(importers of record)均有權受惠於美國最高法院上月的判決。該判決推翻總統川普去年依據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act，IEEPA)實施的部分關稅措施。

芝加哥郊區佛農山(Vernon Hills)玩具公司Learning Resources與hand2mind的執行長沃登伯格(Rick Woldenberg)表示，法院的裁定確認企業有權獲得因IEEPA關稅而被不當徵收的款項退款。他的家族企業正是向最高法院提出訴訟的企業之一。

然而，關稅如何退還目前仍不清楚。根據全國超過1000家小型企業組成的聯盟「We Pay the Tariffs」統計，2025年3月至12月期間，伊利諾州進口商共支付約110億元關稅，其中67億是依據IEEPA徵收。

該聯盟在致政府的一封公開信中指出，政府掌握所有關稅繳納紀錄，因此退款應採取自動方式發放，直接退還給進口商，而不應要求企業逐一提出申請。

不過，一些小企業指出，即使關稅退還，也未必能真正回到他們手中。芝加哥威克公園(Wicker Park)的Mojo Spa老闆肯茲歐斯(Amanda Kezios)表示，她的公司並未直接進口商品，而是透過批發商與經銷商進貨，因此她建議政府設立專門機構處理關稅退款，類似美國稅務退稅制度。她也憂心如果沒有明確系統，企業可能要等好幾個月才能拿到退款，在成本持續上升與市場不確定性下，小企業根本等不起。

伊州北溪市(Northbrook)企業Baby Paper老闆威亞茲(Sari Wiaz)表示，法院裁定令人鼓舞，但她仍對退款時間感到擔憂，而且即使獲得退款，她的企業仍面臨其他困難。她說，由於擔心關稅成本過高，她在進貨時一直非常謹慎，目前許多產品庫存仍然不足，沒有庫存就無法產生營收。

亞特蘭大商業與稅務顧問公司Aprio則提醒企業不要過早提出關稅退款申請，因為過早提出申請可能導致被拒，甚至引發不必要的審查，專家建議企業先整理重要資料與文件，確保合規紀錄完整，等待政府公布正式退款流程後再行申請。他也指出，退款申請可能引發海關審計。

芝加哥 關稅

