庇護工卡審核天數 DHS擬從150天拉長至365天

聯邦公報已經刊出針對庇護工卡的新規，並在4月24日為止開放公眾評論。( 聯邦公報官網截圖)

移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

國土安全部(DHS)日前提出一項規定草案，若最終通過，將限制庇護申請人獲取工作許可(Employee Authorization Document，EAD，俗稱工卡)的資格，意即不是每個庇護申請人都能像以前那樣輕鬆拿到工卡，新規一旦落實，庇護申請人獲取工作許可的等待期，將從原本的150天翻倍延長至365天。

DHS指出，近年庇護工作許可申請量創下歷史新高，現行系統難以負荷。若規定落實，將對雇主產生廣泛影響，包括 I‑9 表格合規、工作許可再驗證以及薪資發放的連續性都可能受到干擾。

草案內容顯示，以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡，等待期將從原本的150天延長至365天，且在庇護案件積壓嚴重時，DHS可能暫停受理新的申請。此外，審理時間將更長，申請人將面臨更嚴格的資格審查與生物辨識要求，尤其是未經檢查入境的申請者。

上述措施可能導致部分雇主必須面對工作許可到期但未及時續期的情況，進而造成薪資停發、人手短缺，以及更頻繁且難以預測的再驗證問題。

專家建議，雇主應提前做好準備，包括加強I‑9表格管理、密切追蹤員工EAD到期時間，並與以庇護提出工卡申請員工保持溝通，以管理續期延遲的預期。此外，雇主還應檢視招聘與人力配置策略，以應對可能延長的入職與培訓時間，並密切關注 DHS公布的最終規定，及時調整內部政策，確保合規並維持員工穩定性。

DHS的這項新規草案已經公布在聯邦公報，並開放公眾評論至2026年4月24日。如最終落實，可能延緩庇護申請人的工作授權核發，增加 EAD 核發與續期的不確定性。

這項措施目前主要針對新申請庇護工卡者，如已持有庇護基礎工卡，短期內不會被立即撤銷或失效，但可能會有一些間接影響，包括續卡等待時間可能延長、雇主驗證(I‑9)更謹慎、薪資或工作安排不確定性。

新規草案可查詢聯邦公報，網址：https://reurl.cc/yO1zDD