我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

庇護工卡審核天數 DHS擬從150天拉長至365天

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦公報已經刊出針對庇護工卡的新規，並在4月24日為止開放公眾評論。( 聯邦公報官網截圖)
聯邦公報已經刊出針對庇護工卡的新規，並在4月24日為止開放公眾評論。( 聯邦公報官網截圖)

移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

國土安全部(DHS)日前提出一項規定草案，若最終通過，將限制庇護申請人獲取工作許可(Employee Authorization Document，EAD，俗稱工卡)的資格，意即不是每個庇護申請人都能像以前那樣輕鬆拿到工卡，新規一旦落實，庇護申請人獲取工作許可的等待期，將從原本的150天翻倍延長至365天。

DHS指出，近年庇護工作許可申請量創下歷史新高，現行系統難以負荷。若規定落實，將對雇主產生廣泛影響，包括 I‑9 表格合規、工作許可再驗證以及薪資發放的連續性都可能受到干擾。

草案內容顯示，以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡，等待期將從原本的150天延長至365天，且在庇護案件積壓嚴重時，DHS可能暫停受理新的申請。此外，審理時間將更長，申請人將面臨更嚴格的資格審查與生物辨識要求，尤其是未經檢查入境的申請者。

上述措施可能導致部分雇主必須面對工作許可到期但未及時續期的情況，進而造成薪資停發、人手短缺，以及更頻繁且難以預測的再驗證問題。

專家建議，雇主應提前做好準備，包括加強I‑9表格管理、密切追蹤員工EAD到期時間，並與以庇護提出工卡申請員工保持溝通，以管理續期延遲的預期。此外，雇主還應檢視招聘與人力配置策略，以應對可能延長的入職與培訓時間，並密切關注 DHS公布的最終規定，及時調整內部政策，確保合規並維持員工穩定性。

DHS的這項新規草案已經公布在聯邦公報，並開放公眾評論至2026年4月24日。如最終落實，可能延緩庇護申請人的工作授權核發，增加 EAD 核發與續期的不確定性。

這項措施目前主要針對新申請庇護工卡者，如已持有庇護基礎工卡，短期內不會被立即撤銷或失效，但可能會有一些間接影響，包括續卡等待時間可能延長、雇主驗證(I‑9)更謹慎、薪資或工作安排不確定性。

新規草案可查詢聯邦公報，網址：https://reurl.cc/yO1zDD

世報陪您半世紀

上一則

憂成本上升 全美豆農籲勿再對農產品加徵關稅

延伸閱讀

阻止尋求庇護者湧入 英國停發這4國家留學簽證

阻止尋求庇護者湧入 英國停發這4國家留學簽證

快速辦理簽證和綠卡規費 本月起漲

快速辦理簽證和綠卡規費 本月起漲
雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析

雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析
21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成

21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點