航班爆量憂超過負荷 FAA擬砍芝機場夏季班數

FAA將在今夏限制歐海爾機場國內班機起降班次。(芝加哥歐海爾機場官方臉書)

聯邦航空管理局(FAA)日前與主要航空公司會面，討論在3月29日至10月25日期間，減少芝加哥 歐海爾國際機場(Chicago O'Hare International Airport)航班數量的方案。

根據計畫，今年夏季航班時刻將創下歷史新高，尖峰日航班量預計達3100班次，相較去年夏季的2700班增加顯著。FAA擔心，過多航班可能對跑道、航廈設施以及空中交通管制系統造成壓力。

運輸部(Department of Transportation)一份備忘錄指出，FAA計畫將每日航班數上限設為2800班，以防止大規模運營中斷，並讓航空公司在機場容量內順利運作，特別是在尖峰時段將減少部分航班。

在此同時，歐海爾機場的聯合航空(UA)以及美國航空(AA)兩大航空公司，正為爭奪登機門資源而展開激烈競爭之際。

FAA近日發布會議通知指出，歐海爾機場的航班排程已出現「過度安排」情況，必須透過限制航班運作來維持機場正常運行。FAA計畫本周召開協調會議後將發布臨時命令，預計整個夏季期間實施航班削減措施，但僅影響國內航線。

此次限制措施的背景，是兩大航空公司因登機門分配制度而加碼航班。歐海爾機場登機門採「依前一年航班量分配」原則，促使航空公司透過增加航班來維持或爭取更多登機門。

美國航空表示，今年夏季計畫每天從歐海爾起飛最多526班，比去年增加約9.5%；聯合航空則計畫每日約780班，較去年大幅增加34%，甚至比2019年高出約23%。

對FAA決定，美國航空發表聲明表示支持，稱此舉有助確保芝加哥空域與機場運作穩定，並改善旅客體驗。聯合航空亦表示，感謝美國運輸部長達菲(Sean Duffy)及FAA局長貝德福(Bryan Bedford)召集會議，並期待與各方合作確保安全可靠的營運。

歐海爾機場目前正進行總額約82億元的大規模翻新工程，去年仍是全美最繁忙機場之一。該機場去年登機門重新分配的法律爭議中，聯合航空新增五個登機門，而隨著近期航班增加，美國航空預料在下一輪分配中取得更多資源。

芝加哥航空管理局表示，將與聯邦運輸單位及航空公司持續協調，制定今年夏季的臨時航班調整方案，在考量登機門容量、空管人力與施工進度下，確保歐海爾機場安全且高效運作。