我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

航班爆量憂超過負荷 FAA擬砍芝機場夏季班數

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FAA將在今夏限制歐海爾機場國內班機起降班次。(芝加哥歐海爾機場官方臉書)
FAA將在今夏限制歐海爾機場國內班機起降班次。(芝加哥歐海爾機場官方臉書)

聯邦航空管理局(FAA)日前與主要航空公司會面，討論在3月29日至10月25日期間，減少芝加哥歐海爾國際機場(Chicago O'Hare International Airport)航班數量的方案。

根據計畫，今年夏季航班時刻將創下歷史新高，尖峰日航班量預計達3100班次，相較去年夏季的2700班增加顯著。FAA擔心，過多航班可能對跑道、航廈設施以及空中交通管制系統造成壓力。

運輸部(Department of Transportation)一份備忘錄指出，FAA計畫將每日航班數上限設為2800班，以防止大規模運營中斷，並讓航空公司在機場容量內順利運作，特別是在尖峰時段將減少部分航班。

在此同時，歐海爾機場的聯合航空(UA)以及美國航空(AA)兩大航空公司，正為爭奪登機門資源而展開激烈競爭之際。

FAA近日發布會議通知指出，歐海爾機場的航班排程已出現「過度安排」情況，必須透過限制航班運作來維持機場正常運行。FAA計畫本周召開協調會議後將發布臨時命令，預計整個夏季期間實施航班削減措施，但僅影響國內航線。

此次限制措施的背景，是兩大航空公司因登機門分配制度而加碼航班。歐海爾機場登機門採「依前一年航班量分配」原則，促使航空公司透過增加航班來維持或爭取更多登機門。

美國航空表示，今年夏季計畫每天從歐海爾起飛最多526班，比去年增加約9.5%；聯合航空則計畫每日約780班，較去年大幅增加34%，甚至比2019年高出約23%。

對FAA決定，美國航空發表聲明表示支持，稱此舉有助確保芝加哥空域與機場運作穩定，並改善旅客體驗。聯合航空亦表示，感謝美國運輸部長達菲(Sean Duffy)及FAA局長貝德福(Bryan Bedford)召集會議，並期待與各方合作確保安全可靠的營運。

歐海爾機場目前正進行總額約82億元的大規模翻新工程，去年仍是全美最繁忙機場之一。該機場去年登機門重新分配的法律爭議中，聯合航空新增五個登機門，而隨著近期航班增加，美國航空預料在下一輪分配中取得更多資源。

芝加哥航空管理局表示，將與聯邦運輸單位及航空公司持續協調，制定今年夏季的臨時航班調整方案，在考量登機門容量、空管人力與施工進度下，確保歐海爾機場安全且高效運作。

世報陪您半世紀

芝加哥

上一則

連接2郡 新州廢棄鐵路將改成「綠色步道」

延伸閱讀

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人
起飛後引擎起火 聯航787夢幻客機急返洛杉磯 268人平安撤離

起飛後引擎起火 聯航787夢幻客機急返洛杉磯 268人平安撤離
杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚