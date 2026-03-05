7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

包括華埠更好團結聯盟成員、25區區長盧漢士等人，對於「火焰隊」球場的興建表達不同意見。(華埠更好團結聯盟提供)

芝加哥火焰隊(Chicago Fire)新球場計畫持續推進之際，包括華埠在內的多個社區團體與居民紛紛表達不同聲音，華埠更好團結聯盟主任陳本恩表示，華社並不反對興建球場，但球隊遲遲沒有明確對周邊受影響社區的配套措施，動土儀式更把華社排除在內。

陳本恩說，球場問世後勢必帶來人潮，但球場至今仍未回應周邊社區商家、住戶的相關發展機會。此外，球場入駐後，將對周邊社區的房價商店價格水漲船高，同時也將激化華埠走向「仕紳化」(Gentrification)，導致原有居民被迫搬離。

華埠更好團結聯盟項目主任鄧茗君(Sarah Tang)直言：「這是為有錢人打造的，是開發商的遊樂場，也是讓足球隊老闆帶著遊艇來看比賽的地方。」

社區代表要求芝加哥火焰隊與市府在施工前簽署「社區利益協議」(Community Benefits Agreement, CBA)，以確保開發能實質回饋周邊社區。陳本恩指出，協議內容應涵蓋住宅、就業與交通等面向，「這不只是為華埠，而是包括布朗茲維爾(Bronzeville)、皮爾森(Pilsen)等所有周邊社區。」

儘管芝加哥火焰隊造價7億多的新球場將由私人資金負擔，但社區代表仍呼籲球隊協助改善當地公共建設與住宅需求。「人民至上」(People Matter)共同主席亨德里克斯(Consuela Hendricks)也指出，「新發展應該優先考慮已居住在社區的家庭，而不是把他們擠出去。」

芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，市府已為「78區」項目編列7億元的稅增融資(TIF)資金，「我們要求市府交代這7億的去向，因為這筆錢可以用於可負擔住宅與其他社區需求。」

此外，交通可及性也成為爭議焦點。社區人士批評，現行規畫未對公共交通系統作出任何新增或改善安排，意即沒有新公車路線、沒有增加班次、也沒有新的捷運站。

居民主張應在球場南側新設芝加哥捷運(CTA)橘線車站。該球場預計可容納2萬多名觀眾觀賽，舉辦演唱會時人數可能更多。