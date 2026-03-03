芝城馬年新春大遊行 華埠人山人海人氣旺

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
希利小學遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥馬年春節大遊行1日在華埠熱鬧登場，活動當天雖溫度仍低，但太陽高照，吸引數以萬計的遊客、民眾湧入永活街、舍麥路參與年度盛事，各家餐館、商店也迎來入冬以來難得的火爆人氣。

本屆遊行由華埠特別活動委員會與華埠社區基金會主辦，共集結超過60個團體參與，包括9輛花車、24個遊行方陣、11支鼓樂隊以及多支舞龍舞獅隊伍與高中銅樂隊、啦啦隊及愛爾蘭風笛隊，呈現多元文化交融的場面。

遊行隊伍由警車開道，從24街夾永活街路口出發，沿永活街北行至「天下為公」牌樓主舞台，再轉向舍麥路至普林斯頓路，短短路程中，早早擠滿圍觀民眾。

多位政要及僑界代表組成的隊伍領軍遊行前進，成員包括芝加哥第11區區長李惠華、25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)、伊利諾州審計長曼多扎(Susana A. Mendoza)、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、庫克郡委員戴利(John Daley)、庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)、伊州州議員馬靜儀、中國駐芝加哥總領事王保東、華聯會主席黃正東、福建商會會長黃質章、美中餐依協會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅以及駐芝台北經濟文化辦事處副組長黃奕龍、芝中華會館主席項邦珍等。

遊行由李雙振、李惠華婦女攜手主持。每輛花車年節氣味十足，有的請出財神爺坐鎮，有的則有穿著古裝的帝相家族拜年，華埠親善小姐也登上花車上向大家揮手。遊行隊伍中最受歡迎的無疑是大大小小的舞獅、舞龍隊伍，隨著喧天鑼鼓，舞獅舞龍尤其吸引圍觀小朋友的目光。

華埠地區的興氏小學、華德小學、聖德力小學以及多所周邊學校也參與了遊行，學生、家長與老師共同組隊出席文化盛事，贏得圍觀民眾的熱烈掌聲。

活動高潮為多頭醒獅獻瑞及嘉賓「餵紅包」儀式，隨後五彩花炮升空，將現場氣氛推向頂點。遊行結束後，大批民眾湧入中國城餐館與商店消費，帶動商圈人潮與商機。

華德學校遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
高中樂隊。(特派員黃惠玲／攝影)
舞龍隊。(特派員黃惠玲／攝影)
舞龍演出。(特派員黃惠玲／攝影)
愛爾蘭風琴隊遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅加功夫。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠博物館基金會花車。(特派員黃惠玲／攝影)
地方政府官員、民代參與春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
精心製作的火馬，在遊行隊伍中成為焦點。(特派員黃惠玲／攝影)
舞龍吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)
數以萬計遊客、民眾到華埠觀看馬年遊行。(馬靜儀辦公室提供)
華諮處遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝第九警分局也參加了遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
中國駐芝加哥總領事館花車。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華商會花車。(特派員黃惠玲／攝影)
舞龍隊。(特派員黃惠玲／攝影)
舍麥路擠滿圍觀群眾。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
華聯會花車。(特派員黃惠玲／攝影)
圍觀民眾擠爆華埠。(特派員黃惠玲／攝影)
小獅子可愛受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
