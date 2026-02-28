我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

百年首見 芝華埠捷運站設立中文標示

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥交通局(CTA)日前於華埠舍麥路(Cermak-Chinatown)紅線捷運站舉行全新中文指示標牌揭幕儀式。CTA代理局長李爾森(Nora Leerhsen)會同11區區長李惠華(Nicole Lee)、伊利諾州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)以及多位社區領袖，共同見證了芝市百年來第一個捷運站中文標示的啟用。

李爾森表示，由於過去指標系統高度依賴英語，讓許多非英語母語的居民與遊客感到「大眾運輸似乎並非為他們而設計」。她說，CTA認真對待這些反饋，並付諸行動。」李爾森接著表示，這些全新設置的中文標牌傳遞了一個強而有力的信息：CTA 是為每一個人服務，無論乘客的母語為何，CTA都致力於提供一個安全、便利且友善的搭乘環境。

值得關注的是，華埠舍麥路停靠站從1990年代啟用以來，雖在建築風格上融入了大量中華文化元素，如紅柱、對聯與龍形雕刻，但過去站內的功能性指引，包括出口方向、轉乘資訊、票價說明仍以英文為主。

根據歷史紀錄，這次揭幕標誌著芝加哥捷運系統(L System)營運超過130年來，首度將中文正式納入官方的標準化指示系統中。這不僅提升了實用性，更象徵著對華裔社區貢獻的認可與尊重。包括馬靜儀、李惠華均指出，這對於每日仰賴該車站通勤的長者與新移民來說，無疑是極大的便利，也增強了他們對公共空間的歸屬感。

CTA表示，華埠車站的中文標示僅是一個起點。這項舉措是CTA更廣泛落實的「語言計畫」(Language Access)的一部分。未來也將考慮在乘車卡Ventra票務系統，研擬支援包括中文在內的多國語言界面。

CTA同時也為前線員工提供更先進的語言翻譯輔助工具，以即時協助外籍乘客。

華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)

世報陪您半世紀

華埠 芝加哥 眾議員

上一則

週年慶 醬缸台推出一個月午餐特惠全店改採自助服務 不收小費 傳統韓食新菜單全面到位

延伸閱讀

紐約華埠附近地井爆炸3傷 2幼童送醫情況穩定

紐約華埠附近地井爆炸3傷 2幼童送醫情況穩定
不只吃吃喝喝 芝華商會將打造華埠為旅遊文化地標

不只吃吃喝喝 芝華商會將打造華埠為旅遊文化地標
屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦
罰款超額 芝加哥市府須退1億給車主 數十萬受罰者有望拿回退款

罰款超額 芝加哥市府須退1億給車主 數十萬受罰者有望拿回退款

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋