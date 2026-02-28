百年首見 芝華埠捷運站設立中文標示

華埠舍麥路紅線站推出中文標示。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 交通局(CTA)日前於華埠 舍麥路(Cermak-Chinatown)紅線捷運站舉行全新中文指示標牌揭幕儀式。CTA代理局長李爾森(Nora Leerhsen)會同11區區長李惠華(Nicole Lee)、伊利諾州眾議員 馬靜儀(Theresa Mah)以及多位社區領袖，共同見證了芝市百年來第一個捷運站中文標示的啟用。

李爾森表示，由於過去指標系統高度依賴英語，讓許多非英語母語的居民與遊客感到「大眾運輸似乎並非為他們而設計」。她說，CTA認真對待這些反饋，並付諸行動。」李爾森接著表示，這些全新設置的中文標牌傳遞了一個強而有力的信息：CTA 是為每一個人服務，無論乘客的母語為何，CTA都致力於提供一個安全、便利且友善的搭乘環境。

值得關注的是，華埠舍麥路停靠站從1990年代啟用以來，雖在建築風格上融入了大量中華文化元素，如紅柱、對聯與龍形雕刻，但過去站內的功能性指引，包括出口方向、轉乘資訊、票價說明仍以英文為主。

根據歷史紀錄，這次揭幕標誌著芝加哥捷運系統(L System)營運超過130年來，首度將中文正式納入官方的標準化指示系統中。這不僅提升了實用性，更象徵著對華裔社區貢獻的認可與尊重。包括馬靜儀、李惠華均指出，這對於每日仰賴該車站通勤的長者與新移民來說，無疑是極大的便利，也增強了他們對公共空間的歸屬感。

CTA表示，華埠車站的中文標示僅是一個起點。這項舉措是CTA更廣泛落實的「語言計畫」(Language Access)的一部分。未來也將考慮在乘車卡Ventra票務系統，研擬支援包括中文在內的多國語言界面。