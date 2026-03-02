減12天 印州議會提案縮短提前投票天數

印地安納州共和黨 立法者再次推動縮短提早投票 期的法案，該州參議會選舉委員會日前通過一項修正案，擬將該州現行的28天提早投票期大幅縮減至16天。

委員會主席、共和黨州參議員 加斯基爾(Mike Gaskill)對「參議會第 1359 號法案」(SB 1359)提出此項修正案。加斯基爾表示，縮短時間是為了「節省資金並使選舉管理更加容易」。他說，即便縮短至16天，選民仍保有三個周末的時間進行投票。

加斯基爾在會上引述常見的辯論觀點稱：「我相信各位都聽過這種說法，甚至是出現在議會中：那叫『投票日』，而不是『投票月』。」他進一步解釋，這項變更將使印地安納州從全國投票期最長的州之一，轉變為「中等水準」，並稱這是對選舉穩定性與便利性之間的一種折衷。

然而，該提案遭到民主黨人的強烈反對。印地安那波利斯(Indianapolis)州參議員卡杜拉(Fady Qaddoura)指出，提早投票的靈活性對無法在投票日請假的勞工階級至關重要。

同為印地安那波利斯的州參議員福特(J.D. Ford)則列舉數據指出，在2024年大選中，該州有140萬人利用提早投票，其中有30.9萬人是在最後兩周內完成投票的。福特警告，刪除這段時間將導致投票當天排隊人龍加長，對縣辦公室職員造成沉重負擔。

湖郡(Lake County)選舉登記主管法曼(Michelle Fajman)也表示強烈反對。她指出，湖郡選民非常青睞提早投票，2024年大選期間有近8.9萬人以此方式參與，2020年更高達9.7萬人。她直言：「我們的選民喜歡提早投票，我們甚至想擴大它，而不是裁減。」

即便部分共和黨議員如州參議員沃克(Greg Walker)對此修正案表示疑慮，指出其選區內有50%選票是透過提早投票投出的，但該修正案最終仍以6比3的票數在委員會通過而挺進下一階段。