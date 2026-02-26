川普國情咨文 伊州6議員缺席、1中途離席

德賓(左二)區國會山舉行的記者會上發表談話，與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer，左一)及其他參議院民主黨議員一同就總統川普即將發表的國情咨文演說發表看法。(路透)

美國前總統川普 24日發表其任內最長國情咨文演說，宣稱美國正處於「黃金時代」，大肆稱讚其在邊境安全、減稅及非法移民 執法的成效。然而，演說中爆發多次政治對峙，伊利諾州國會眾議員安德伍德(Lauren Underwood)在演說中途憤而離席，另有六名伊州民主黨 議員集體抵制出席。

演說約一小時後，川普要求全體議員起立，若同意「美國政府的首要責任是保護美國公民，而非非法移民」。共和黨議員全數起立歡呼，民主黨議員則保持坐姿，部分甚至搖頭抗議。民主黨議員歐瑪(Ilhan Omar)與Rashida Tlaib在川普抨擊芝加哥等「庇護城市」時，直接高聲反駁。川普呼籲廢除所謂「致命庇護城市」，並主張對阻撓驅逐刑事犯罪移民的公職人員處以重罰，直言「你們應該感到羞恥」。

賓客名單同樣呈現對立立場。川普邀請「天使母親」Jacqueline Medina，其女兒於2023年遭非法入境者殺害，用以呼籲驅逐非法外籍罪犯；而伊州眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)則邀請曾遭邊境巡邏隊槍擊的馬丁內茲(Marimar Martinez)到場。另一位伊州眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)的賓客，則是其父親在川普政府行動中被捕並驅逐的學生Jaime Coria Jr.

伊州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)則邀請了啟發他提出「夢想法案」(Dream Act)的韓裔Tereza Lee出席了川普國情咨文演說，這項立法旨在為符合教育、軍事或就業條件的年輕移民提供取得公民身份的途徑，從2001年提出至今仍未通過立法。

伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)以及國會眾議員Mike Quigley 、Sean Casten、Delia Ramirez 、Jan Schakowsky 、Eric Sorensen等六名民主黨議員全數拒絕出席。達克沃斯稱此演說不過是「另一場充滿謊言的競選集會」。

除了移民議題，川普也談及經濟政策，稱廣泛關稅是「拯救國家」及「保護和平」的手段，即便最高法院此前裁定部分措施失效。演說中亦出現少見跨黨派共識：川普呼籲禁止國會議員利用內線消息交易股票時，包括民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在內的部分議員起立鼓掌，凸顯其部分經濟與廉政議題獲跨黨派共鳴。