快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

川普承諾跳票 通膨趨緩 物價未跌

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)
川普總統在2024年總統大選期間，曾承諾上任首日就讓物價下降，但根據調查顯示，芝加哥地區包括Jewel-Osco、Mariano's、目標(Target)與沃爾瑪(Walmart)四大賣場共35項常見民生商品的月度價格變化顯示，商品凡漲上去的價格，大多沒有回來。

根據芝加哥太陽報追蹤分析，在芝加哥最大連鎖超市Jewel-Osco，過去13個月中有18項商品漲價、15項持平，僅有Land O'Lakes奶油與Doritos玉米片分別降價0.5元與0.8元。整體而言，購物車總價從2025年1月7日的263.15元，上升至2026年2月3日的284.95元，增加21.80元。

芝加哥太陽報指出，追蹤資料來自每月第一個周二，涵蓋牛奶、麵包、雞蛋、肉品、咖啡、餅乾與生活用品等。雖然通膨自2022年高峰9.1%後趨緩，但多數食品價格仍未明顯回落。

專家稱，氣候變遷、關稅、移民勞動政策及企業盈餘壓力等多重因素，使價格短期內難以回到疫情前水準。對許多家庭而言，超市帳單仍是沉重負擔。

2024年總統大選期間，川普曾承諾上任「第一天就讓物價下降」，而食品價格也成為選民高度關切議題。美聯社2024年民調顯示，多數選民對食品成本「非常擔憂」。

價格方面，沃爾瑪表現相對穩定。35項商品中，17項降價共省9.6元，7項上漲共增加5.81元。Mariano's與目標百貨則多數上漲或持平。

部分漲幅明顯商品包括： Folgers咖啡粉：四家全數上漲，Jewel與Mariano's漲38.5%至8.99元；目標漲35%；沃爾瑪漲20.6%。全球歉收與關稅為主因。Nathan's熱狗：Jewel價格漲30.8%至8.49元。牛絞肉：Jewel與沃爾瑪漲25%，受乾旱與飼料成本影響。花生M&M巧克力：Jewel售價達13.99元，年增27.3%。Oreo餅乾：Jewel漲至7.49元。

此外， 12罐裝可口可樂：由9.99元漲至11.99元。 Always衛生棉：Jewel上漲26.3%。 Pampers尿布：部分門市漲近一成。

雞蛋價格去年因禽流感飆升，今年已回落。Eggland's Best雞蛋在Mariano's去年3月曾高達9.49元，目前約5至6元，店牌雞蛋最低不到2元。

此外，「縮水式通膨」(Shrinkflation)持續出現。Tide洗衣精容量由84盎司減至80盎司，價格卻由14.99元升至15.99元。寶僑公司表示配方濃縮可維持64次洗衣量，但消費者權益專家指出，許多人未必察覺用量需調整。

報導也指出，部分商品即使標示特價，促銷價仍高於一年前原價。例如Jewel本月85%瘦絞牛肉特價6.99元，仍高於2025年1月原價。

消費者節省方式，包括制定每菜單、下載商店App領取數位優惠券、選購賣場自有品牌(通常便宜約25%)、少吃肉類、注意單位價格比較。

沃爾瑪 雞蛋 芝加哥

