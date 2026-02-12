我的頻道

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

芝華埠槍殺2華男案宣判 湯瑪斯被判終身監禁

特派員黃惠玲／芝加哥報導
湯瑪斯(Alvin Thomas)。(芝加哥警局)
六年前槍殺華男汴華一(39歲)、熊偉忠(38歲)的非裔兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，現年25歲)，於去年11月初由陪審團裁決兩項一級謀殺罪成後，原定去年年底量刑卻因故多次拖延後，終於在11日宣判，庫克郡法官瓦爾許(Neera Walsh)當庭宣布判處終身監禁。

湯瑪斯11日穿著土黃色囚服出庭，在聆聽熊偉忠妻子作出受害者陳述時低頭閉眼、若有所思。但湯瑪斯隨後在法官給予機會說話時，僅提到很不幸發生這種事，他當時只是想尋求幫助。

瓦爾許在庭上表示，湯瑪斯犯罪後並無悔意，仍不願意對命案負責且之前即有犯罪及暴力前科，因此判處無期徒刑。但考慮到他年紀尚輕，40年後會有保釋機會。

檢察官在去年開庭審理時，直指湯瑪斯是冷血殺手，在短短不到一分鐘近距離開槍射殺兩條無辜生命，檢警證據確鑿，檢方並批嫌犯前科累累，在該槍案前在華埠廣場附近多次試圖闖入路旁車輛，意有所圖且完全非其自稱的自我防衛。

被告律師在結案陳詞時，則辯稱湯瑪斯案發當晚行經熊跟汴停車地點時，向兩人叫了聲「yo」，沒想就被體重300多磅的汴華一攻擊，導致他摔倒在地，辯方律師還指稱，接著汴坐在他身上控制他，而這時熊偉忠也下車用腳踢他，面對兩人的聯手攻勢，湯瑪斯被迫開槍自衛，因此堅持無罪。

湯瑪斯當時在庭上聲淚俱下自證稱，自己無端遭汴、熊二人攻擊，因擔心自己生命安全，因此拔槍開槍警告，之後向汴、熊兩人開槍後逃跑。

後經12位陪審團裁決一致同意湯瑪斯兩項一級謀殺罪成立。其量刑原訂於去年12月18日，經多次延後，終於在2月11日宣判。

熊偉忠妻子Jenny(左)與法律援助律師王志東(右)在法官宣判後，感謝社區對該案...
熊偉忠的妻子Jenny11日則由律師王志東陪同出庭聆審，對於殘忍槍殺丈夫以及好友的兇嫌終於獲刑感到安慰，Jenny也感謝華社過去幾年來對於該案的關注與支持。

Jenny在庭上發言表示，她的人生被此慘劇分割，案發前她會和象人討論晚餐吃什麼，安排下個周末的計畫，會在夜裡安心入睡，知道明天依舊有愛、有家、有未來。可「之後」她再也睡不踏實。閉上眼，就會回到那一刻的血跡、倒下的身影、呼喊、混亂。

Jenny哭著描述這種傷痛沒有終點。它不是傷口癒合的問題，而是失去無可替代的那個人。她永遠失去了丈夫，熊的父母失去了唯一的孩子，熊的兒子失去了爸爸。她說，一次槍擊事件不會在槍聲停止那一刻結束，它會在倖存者的噩夢裡延續。

華埠 庫克 非裔

