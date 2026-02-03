川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
川普派駐國民兵於去年進駐伊州，期間僅短暫出現於芝郊區的移民處理中心內，其他時間均未出基地。(路透)
川普派駐國民兵於去年進駐伊州，期間僅短暫出現於芝郊區的移民處理中心內，其他時間均未出基地。(路透)

根據國會預算辦公室(CBO)報告，總統川普去年將國民兵部署至伊利諾州，雖然部隊被限制在基地內，但仍花費納稅人約2100萬元。

報告由伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)、德賓(Dick Durbin)及其九名參議員同僚要求編制，顯示自2025年6月以來，國民兵或現役海軍陸戰隊在洛杉磯、華盛頓特區、孟菲斯、波特蘭、芝加哥與新奧爾良的部署總計約4.96億元。報告分析了人員啟動、部署、薪酬及作戰、後勤與維持成本等直接與間接費用。

2025年10月4日，川普發布備忘錄，授權國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)將至少300名伊利諾州國民兵召入聯邦服役，聲稱保護芝加哥的聯邦人員與財產，作為「中途閃電戰(Operation Midway Blitz)」的一部分。實際上約375名伊州國民兵動員至芝加哥，另有200名德州國民兵短暫前往伊州後返回德州。報告指出，所有伊州國民兵於2026年1月21日解除動員，但仍有200名德州國民兵留在德州待命，每月花費約400萬元。

去年12月，美國最高法院駁回川普申請，維持限制國民兵在伊州部署的裁決。此前四位下級法院法官(兩名民主黨任命、兩名共和黨任命)也認定部署事實不充分。

報告同時預測未來部署成本：「2025年底規模持續部署，每月費用約9300萬元；一般而言，2026年若在美國某城市部署1000名國民兵，每月花費約1800萬至2100萬元，主要取決於城市生活成本。」其他城市部署費用包括洛杉磯1.93億元、俄勒岡2600萬元、華府2.23億元及曼菲斯3300萬元。

對此，德賓批評部署「嚴重違憲，是對聯邦資源的浪費」。達克沃斯則表示，這些行動「對軍隊的戰備、士氣與資源造成損害，也是巨額納稅浪費」。

