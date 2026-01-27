芝加哥嚴寒暫緩 公校恢復上課 本周回升到華氏零度以上

芝城大雪。(讀者提供)

在經歷一周刺骨低溫與數吋降雪後，氣象預報指出，芝加哥 地區本周氣溫將逐步回升至華氏零度以上，暫時緩解極端嚴寒天氣。不過，風暴留下的積雪與結冰仍對交通與民生造成影響。此外，23日因酷寒停課的芝城公校，26日已經恢復上課。

國家氣象局表示，26日高溫約華氏8度，雖仍寒冷但不再低於零度；27日高溫可望升至17度，並預計至29日氣溫將維持在華氏10多度。自25日全市降雪後，至29日前暫無新的降水預報。

截至25日晚間6時，歐海爾國際機場累積降雪約4.4吋，中途國際機場則約5.9吋。25日上午芝加哥地區持續降雪，道路濕滑泥濘。由於靠近密西根湖一帶出現較大降雪，氣象局曾對芝加哥地區發布冬季風暴警告。

周末風暴對交通造成嚴重衝擊。國家氣象局在社群媒體上指出，「個位數低溫加上持續降雪，是造成道路極度濕滑、危險的關鍵因素。」 根據伊利諾州 交通廳的道路狀況地圖，截至週日晚間，芝加哥地區多數道路仍部分覆蓋積雪或結冰。伊利諾州警表示，自24日晚間6時至25日上午6時，州警在芝加哥地區共處理近200起交通事故，其中超過30起造成人員受傷，另協助71名受困駕駛。多條主要道路出現濕滑狀況，尤以55號州際公路最為明顯，期間發生多起車輛打滑失控事故。

航空交通同樣受影響。根據FlightAware網站統計，歐海爾國際機場與中途機場周末合計已有超過600架航班取消或延誤。

氣象單位提醒民眾外出務必注意行車安全。雖然冬季天氣警示於25日晚間解除，但嚴寒天氣仍會持續。