芝市區旅館稅 議會擬調升至19% 全美最高

芝市中心飯店雲集，圖為位於南密西根大道上的希爾頓飯店。(美聯社)

芝加哥 市議會財務委員會日前表示，市中心飯店稅可能調升至19%，創全美新高，以增加約4000萬元年度收入，用於吸引大型會議與觀光 活動，並抵禦競爭城市對芝加哥的負面宣傳。三年前伊利諾州 議會授權相關規畫後，市議會擬邁出實質性步伐，訂於2月27日在議會大廳舉行「觀光改善區」(Tourism Improvement District)公聽會。

該公聽會旨在討論擬議中的飯店稅增加方案，必須在議會表決前完成。42區區長瑞利(Brendan Reilly)表示，若稅率調升1.5個百分點，市中心特定區域內的飯店稅將從17.5%提升至19%，選擇加入的飯店將可將經費全數投入市府觀光機構Choose Chicago的行銷與會議補助。

據Choose Chicago比較，拉斯維加斯會展與觀光局年營運預算4億5700萬元，奧蘭多觀光局1億1600萬元，洛杉磯觀光局6200萬元，聖地牙哥旅遊局5690萬元，紐約NYC & Company 4500萬元，而芝加哥僅3300萬元。Choose Chicago總裁兼執行長雷諾茲(Kristen Reynolds)指出，芝加哥行銷經費最少，又面臨城市形象問題，「這筆基金可讓我們與其他大城市競爭」。

擬議的稅率增加僅適用於擁有100間以上客房、位於市中心指定範圍且自願加入的飯店，收入將用於城市行銷、補助會議及支付投標費，例如參與民主黨全國大會競標所需的100萬元費用。

伊利諾州飯店及住宿協會會長賈克伯森(Michael Jacobson)表示，多數區內飯店支持「自願徵收」，五年期滿需重新授權，他說，這筆基金僅可用於吸引觀光與商務活動，不能挪作他用，且需接受年度審計，由11位飯店業者組成的董事會核准支出。

他舉例，若會議主辦方在納許維爾與芝加哥間抉擇，芝加哥需額外支付交通費用送參加者至麥克米克展覽中心，就可用這筆基金補貼費用。雷諾茲指出，其他城市如新奧爾良與納許維爾正透過補貼與擴建會展中心來吸引會議，並對芝加哥安全提出質疑，「這筆基金讓我們更具競爭力。」

如此提案最終獲批，預計新稅率可於春末生效。