指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長

奎格利為伊州第五區的現任國會眾議員。(奎格利臉書)

伊利諾州第五區國會眾議員 奎格利(Mike Quigley)上周宣布參選芝加哥 市長，他直指芝加哥是一座「陷入危機的城市」。

包括伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)、即將卸任的州審計長孟多扎(Susana Mendoza)等重量級人選都被點名可能投入市長選戰之際，奎格利對此表示，無論還有誰加入，他都會堅持參選，並自許為敢於做出艱難抉擇的領導人。

奎格利批評現任市長強森逃避現實問題，並表示芝加哥迫切需要「嚴厲但誠實」的治理。他主張關閉學生人數嚴重不足的學校、精簡疫情期間膨脹的市府編制，並正面處理高達360億元的退休金 危機。

「數十年來，市長們不斷把問題往後拖，才會造成今天的財政困境，」奎格利說，「我會把真相告訴市民，即使不討喜。」

在教育議題上，他表示將與民選教育委員會及社區合作，審慎處理低度使用的學校資源。他直言，有些高中學生數僅百人，資源配置明顯失衡，必須重新檢討用途。

奎格利也坦言，自己與強森風格截然不同。「這是一位不願意做選擇的市長，」他並以近期市府預算案為例，指出市議會幾乎是在市長反對下自行完成預算。

過去多次被視為潛在市長人選卻遲未出馬的奎格利表示，這一次他「全力以赴」。他透露，短短一個半月內已募得25萬元，並稱自己過去曾在資金與聲勢不利下，於郡議會與國會選戰中勝出。

強森7日拒絕回應選情，也未明確表態是否競選連任，僅表示目前專注於市政與民生。