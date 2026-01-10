我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

胎兒藏脊椎後 伊州28歲女臨盆才知當媽

特派員黃惠玲／芝加哥報導
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

一名28歲女子在毫不知情自己已懷孕的情況下，於去年聖誕節當天突然臨盆，在醫院產下一名男嬰。她過去曾被醫師告知幾乎無法生育，這場毫無預警的生產不僅令她震驚，也讓家人又驚又喜。

梅蘭妮・史密斯(Melanie Smith)向美國廣播公司新聞(ABC News)表示，多年來她一直以為自己無法生育。她說，近10年前曾被醫師告知，因子宮構造異常，幾乎不可能成功懷孕並生產。

史密斯回憶，12月25日凌晨，她開始出現腹痛，起初以為只是便秘。但疼痛不但未減輕，反而愈來愈頻繁且劇烈，於是與丈夫多諾文・歐戴爾(Donovan O'Dell)一同前往伊利諾州沃基根(Waukegan)的一家醫院就醫。

史密斯說，「醫院醫護人員告訴我，他們幾乎確定我懷孕了。」約兩小時後，史密斯順利產下一名男嬰，取名文森・安東尼奧・歐戴爾(Vincent Antonio O'Dell)，出生時體重8磅1盎司。這是夫妻倆的第一個孩子。

史密斯表示，在腹痛和生產前，她幾乎沒有典型懷孕徵兆，僅有背痛症狀，她以為是2020年接受背部手術後、因天氣寒冷引起的舊疾復發。

醫師後來告訴她，這屬於所謂的「隱匿性懷孕」(cryptic pregnancy)，胎兒在孕期位置特殊，「藏」在她的脊椎後方，因此未被察覺。

母子平安生產後，史密斯與新生兒被轉送至伊州森林湖(Lake Forest)的西北醫院(Northwestern Medicine Catherine Gratz Griffin Lake Forest Hospital)接受進一步照護。男嬰經檢查，結果皆顯示正常。

該院產科服務醫療主任亞當斯醫師(Dr. Adrienne Adams)指出，多種因素可能導致孕婦未察覺懷孕，包括原本就有月經不規律或停經的情況，或症狀輕微而被誤認為其他不適。

根據「女性健康病例報告」(Case Reports in Women's Health)期刊2023年的研究，隱匿性懷孕早在17世紀就有相關紀錄。美國每年約有多達1600起懷孕被歸類為隱匿性懷孕。美國懷孕協會則指出，研究估計約每475次懷孕中，就有1例直到第20周才被發現，而約每2500例中，會有1例直到臨產才察覺。

目前，這一家三口已從伊利諾州搬遷至亞利桑納州，以便更接近親人。

伊利諾州 亞當斯 聖誕節

上一則

賓州駭人盜墓 警搜出百具人頭骨、殘肢

下一則

不堪財務虧損壓力 匹茲堡郵報5月3日起停刊

延伸閱讀

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽
威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」

威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」
共和黨2026年能否守住參院多數 取決這5個州

共和黨2026年能否守住參院多數 取決這5個州
共和黨2026能否守住參院多數 取決喬治亞等5個州

共和黨2026能否守住參院多數 取決喬治亞等5個州

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...