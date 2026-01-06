美中華僑華人元旦聯歡會 千人齊聚迎新年

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)

由美國亞裔領袖聯盟(AALC)、華埠更好團結聯盟(CBCAC)、美亞健康協會(MAHA)、美國華人海外交流協會、五邑同鄉會、芝加哥廣州協會(CCA)及美中地區華僑華人聯盟(MCAA)聯合舉辦的「2026年美中華僑華人元旦聯歡會」，在西郊橡樹溪市的朱瑞蓮宴會廳登場，吸引千位嘉賓、演出人員與社區人士共襄盛舉，精彩演出喝采連連，現場氣氛高潮不斷。

包括中國駐芝加哥總領事館總領事王保東、僑務組長張軍鵬、領事劉帥、康寧，伊州國會眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、伊州財長方仲華、庫克郡郡長普瑞科溫可、伊州審計官助理盧建澍、伊州24區州眾議員馬靜儀、伊州13區州眾議員幕僚長阮輝、芝副市長迪妞恩、芝市25區區長盧漢士等，都到場獻上新年祝福。

聯歡會由總導演葉青策畫，上百名演員及小演員的「張燈結彩」揭開聯歡會序幕。人民藝術團、希林藝術中心、168健身隊及快樂有我健身隊合作演出「山歌敬親人」，聲勢浩大，充分展現華社文化傳承與凝聚力。

主辦方包括亞裔領袖聯盟丘超輝主席、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩、美亞健康協會執行主任劉紅、美國華人海外交流協會/五邑同鄉會的會長方燕輝和周群厚、芝加哥廣州協會會長余菲、美中地區華僑華人聯盟會長劉曄等相繼上台祝願大家新年平安順遂、健康喜樂。

王保東致詞時表示，新的一年中國將繼續推進強國建設，中美關系改善發展也值得期待。希望大家再接再厲，繼續關心支持中國式現代化建設，攜手努力促進僑社團結和諧發展，發揮好中美民間友好往來橋梁和紐帶作用，助力中國同美國中西部地區互利合作結出更多碩果。

接著王保東頒發「文化藝術終身成就獎」給葉青，馬靜儀則頒發「最佳非遺文化促進獎」給世界非遺促進會。

當天聯歡會文藝節目豐富，包括著名男中音歌唱胡斯豪演唱、非遺剪紙表演、小小花旦舞蹈、希林「歡樂新疆」、Rock Star、Xiaoli 詩韻少兒合唱「冰糖葫蘆」、黃河藝術團粵語歌曲聯唱、葉青舞蹈團「綻放」，以及河南非遺木偶吹嗩吶表演。美亞旗袍隊及周玫獨唱「蘋果香」、「好日子」，壓軸節目為全體演員「多彩民族風」，演出精彩，引來熱烈掌聲。

主辦方準備了高達萬元的獎品摸彩，包括5000元北京同仁堂的野生西洋參、現金紅包等，中獎者歡呼連連。整個活動在下午3時左右畫下圓滿句點。

演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(右)頒贈文化藝術終身成就獎給元旦聯歡會總導演葉青(中)，左為劉紅。(特派...
王保東(右)頒贈文化藝術終身成就獎給元旦聯歡會總導演葉青(中)，左為劉紅。(特派員黃惠玲／攝影)
美國亞裔領袖聯盟會長丘超輝(左至右)、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩、美亞健康協...
美國亞裔領袖聯盟會長丘超輝(左至右)、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩、美亞健康協會行政主任劉紅、美國華人海外交流協會/五邑同鄉會會長方燕輝和周群厚、美中地區華僑華人聯盟會長劉曄、芝加哥廣州協會會長余菲共致歡迎詞。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀(左三)頒發最佳非遺文化促進獎給世界非遺促進會，並由姜自勝(左一)、侯天祥...
馬靜儀(左三)頒發最佳非遺文化促進獎給世界非遺促進會，並由姜自勝(左一)、侯天祥(左二)、張月英(右一)代表領獎，右二為劉紅。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
競選伊州第7區國會眾議員的弗里德曼(後排左四)也到場同歡。(特派員黃惠玲／攝影)
競選伊州第7區國會眾議員的弗里德曼(後排左四)也到場同歡。(特派員黃惠玲／攝影)
演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(主辦方提供)
美中華僑華人元旦聯歡會嘉賓雲集。(主辦方提供)
2026年美中華僑華人元旦聯歡會盛況。(特派員黃惠玲／攝影)
2026年美中華僑華人元旦聯歡會盛況。(特派員黃惠玲／攝影)
主持人余菲(左)、芝加哥第5新聞頻道Vi Nguyen(右)。(特派員黃惠玲／攝...
主持人余菲(左)、芝加哥第5新聞頻道Vi Nguyen(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

