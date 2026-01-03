我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

密州最低時薪調升至13.73元 小費員工同步上調40%

特派員黃惠玲／綜合報導
根據密西根州新規定，自1月1日起，該州最低工資將由每小時12.48元調升至13.73元，增幅超過1元；小費員工的最低工資也同步上調40%。這項調整源自2018年通過的「改善勞工機會薪資法」(Improved Workforce Opportunity Wage Act)，目標是在2027年1月前，將最低工資提高至每小時15元。

最低工資調升對小型企業帶來直接衝擊，餐廳與咖啡店首當其衝。密西根州餐廳「Star of India」老闆拉祖(Razzak Raju)坦言，面對成本不斷上升，小商家承受極大壓力。拉祖表示：「現在什麼都在漲價，不論是採買食材、餐巾紙，甚至連磨刀器都變貴了。我們必須精打細算，很多小型商家恐怕難以承擔這樣的成本。」

密西根餐飲與旅館協會(Michigan Restaurant & Lodging Association)對於最低時薪調高的措施表示，新制上路後，餐飲業者的標準最低工資較去年1月增加約30%，小費工資更上升37%，然而，業界預估餐飲業在2026年的營收將沒有明顯成長，整體收入恐怕維持原有水準。

協會指出，許多業者正逐漸意識到，若要維持營運，可能被迫削減人力或調漲菜單價格；然而，在通膨壓力下，消費者最關心的仍是負擔能力，讓業者面臨兩難。

新法適用於聘雇兩名以上員工的雇主，州府指出，未來仍將依既定時程推動薪資調升，朝2027年每小時15美元的目標邁進。

