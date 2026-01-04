補預算缺口 芝教委會房稅徵收拉至上限

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥教育委員會日前投票通過，將房產稅徵收額調升至法律上限，以彌補芝公校的巨大赤字。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥教育委員會(Chicago Board of Education)日前召開特別會議，投票通過調漲房產稅徵收額調高至法律上限。儘管增加的金額不高，但在部分居民房產估價大幅飆升的背景下，此舉引發了委員會內部的激烈辯論，其中投反對票的教委主張，芝公校應先行「瘦身」，而非拚命向民眾「要錢」。

目前適逢芝加哥公立學校(CPS)寒假，但這由部分民選與部分委任組成的教育委員會仍持續運作。根據現行法律，CPS獲准調漲房產稅率，但漲幅上限為5%或通貨膨脹率中的較低者。去年8月月，學區在填補高達7.29億元的預算赤字時，曾將徵收額設定在略低於法定上限的水平。28日的投票則決定是否將房產稅徵收額調升至法律規定的最高額度。

支持漲價的委員謝拉(Norma Rios Sierra)表示：「我們現在沒有立場拒絕任何資金。特許學校陸續關閉，聯邦也削減撥款，我們必須採取對學生正確的行動。」

根據CPS的數據，此次稅率調升對一般家庭的負擔相對有限。價值25萬元的房屋，稅金約增加8元；而價值50萬元的房屋，則需多繳16元。市長強森的委員會盟友皆對此案投下贊成票。

委員波普(Debby Pope)形容：「這筆稅金數額極小，對於擁有50萬元房產的人來說，不過就是少吃一頓速食的錢。」

然而，這項調漲計畫仍遭到部分委員的反對。委員古鐵雷斯(Angel Gutierrez)指出，他所在的西南區選民正面臨房產估價大幅上升的巨大壓力，「你不能一直把系統的財務負擔壓在那些已經溺水的家庭身上。」

另一位委員羅森菲爾德(Ellen Rosenfeld)則批評 CPS 應先自行「瘦身」而非向民眾要錢，「學區必須學會量入為出並進行合理精簡，將更多財務壓力轉嫁給家庭是不負責任的。」

支持者稱，這次調漲產生的2500萬至2900萬元收入，將能為學區提供緩衝，避免進一步削減直接影響學生的教育服務。

儘管本學年的財政壓力暫時緩解，但委員會成員深知2027年的財政挑戰將更為巨大。值得注意的是，2027年也將是教育委員會進行全面改選的一年，屆時財政決策恐將成為選戰焦點。

學區 投票 芝加哥

