我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

醫療保險「拒付」別慌 及時申訴有望翻轉

特派員黃惠玲／綜合報導
龐大的醫療帳單，常常讓無法獲得保險給付的民眾無力負擔。(美聯社)
龐大的醫療帳單，常常讓無法獲得保險給付的民眾無力負擔。(美聯社)

病患就醫如遭遇醫療保險拒付事前授權(prior authorization)治療，往往嚴重影響患者心情與治療進程，醫保專家建議，其實患者可透過了解保險規定、與醫師合作、保留紀錄及及時申訴等方式爭取推翻拒付。

事前授權制度是幾乎所有保險公司為控制成本所採用的機制，要求病患或醫師在接受特定手術、檢查或處方藥前，先取得保險公司同意。如被拒絕可申訴，但近半曾遭拒付的成人覺得申訴過程「相當困難」或「非常困難」而放棄。

一名患者尼克斯(Sally Nix)稱，她因神經性疼痛需接受高價醫療，但保險公司拒付，歷經多年後申訴，終於在今年1月取得核准。尼克斯鼓勵其他病患面對拒付「先別慌，這不是最後的拒絕」，且「不要放棄，每一次申訴都有可能翻轉結果。」

不同保險類型受不同機構監管，規定各異。聯邦開放市場計畫、紅藍卡(Medicare)與紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)由衛生部監管；雇主提供的保險由勞工部監管；白卡(Medicaid)則受州與聯邦規範。投保人務必熟讀保單條款，確保保險公司遵守自身規範與法律要求。

申訴時，醫師可安排「同儕審查」，直接向保險公司醫療專業人員說明病情；病患則需保持完整紀錄，涵蓋通話紀錄、信件、電子郵件與線上訊息。特殊需求資源計畫(Special Needs Resource Project)執行長約根森(Linda Jorgensen)建議，與保險公司通話時先詢問對方姓名與案件編號，並保留紙本資料。

大多數拒絕案例在申訴後會出現翻轉。KFF報告指出，2019至2023年間，近82%的紅藍卡優勢計畫事前授權拒絕案件在申訴後獲得部分或全面撤銷。然而，多數保險計畫僅提供六個月申訴期限，建議病患儘快提交申訴。

若保險屬自籌資金(self-funded)計畫，實際承擔費用的是雇主而非保險公司，此時病患可向人資部門提出申訴。此外，許多州政府設有免費消費者協助計畫，非營利組織如「病患倡議基金會」(Patient Advocate Foundation)也提供協助。有時透過社群媒體或聯絡民意代表施壓，也能促使保險公司改變決定。

醫療保險 紅藍卡

上一則

Happy New Year 2026 金色年華老人中心 恭祝大家新年快樂

下一則

流感肆虐 南卡部分醫院禁止15歲以下探病

延伸閱讀

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠
郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億

郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億
明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世