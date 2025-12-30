我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

龍捲風後寒流到…芝跨年夜恐迎風雪 體感溫度或跌至-6℉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州28日確認至少一起龍捲風登陸，而強風、零星降雪與刺骨低溫接著來襲，為芝加哥地區帶來危險行車與通勤狀況。氣象單位已對芝加哥以北及以西地區發布「冬季天氣警報」。此外，計畫在芝市跨年的民眾得做好保暖準備，氣象預告指風城跨年夜將出現嚴寒、強風並可能伴隨降雪。

氣象單位已對芝加哥以北及以西地區發布「冬季天氣警報」至29日上午10時，整個芝加哥都會區均處於「強風警報」之下。氣象學家指出，陣風時速可能會超過50哩，民眾外出及駕駛時提高警覺。此外，寒冷天氣將持續一整周，29日下午可能出現零星飄雪，30日傍晚則預計有輕微降雪。

伊州28日在伊洛奎郡(Iroquois County)已確認至少有一起龍捲風登陸。美國國家氣象局(NWS)表示，調查人員29日前往利文斯頓郡(Livingston)、福特郡(Ford)及伊洛奎郡，勘查多達六處疑似遭龍捲風破壞的地點，確認是否有更多龍捲風造成的損害。

該郡龐蒂亞克市(Pontiac)摩托羅拉社區(Motorola Subdivision)28日至少兩戶住宅屋頂被強風掀走，並為該區留下大量屋頂碎片與倒塌樹木，部分社區在夜間陷入停電，搶修人員持續修復中。

距離該社區約23哩的佛瑞斯特村(Forrest)，28日上午同樣遭遇風暴侵襲，一棵大樹倒塌砸中民宅。一名居民Tina表示，當時聽到屋內一聲巨響，後發現大樹在住家與車庫屋頂各砸出洞。

此外，草原中央初中(Prairie Central Junior High School)體育館部分屋頂也遭強風吹掀。學區總監奎姆(Brian Quam)指出，體育館內部出現些許進水情形，但主要教學空間未受影響。由於適逢周末與寒假期間，校內當時無人，未釀成人員傷亡。

幸而截至目前，官方尚未接獲任何因28日風暴造成的傷亡通報。

至於計畫在芝市跨年的民眾，根據Accurate Weather預測，31日跨年夜最高溫僅約華氏19度，強風下的體感溫度恐下探至零下6度，陣風時速最高可達53哩。跨年夜也有降雪機率，累積降雪量或超過1吋。

至於元旦天氣，芝加哥預計天晴但仍寒冷，最高溫約華氏27度，陣風時速約16哩。氣象單位提醒民眾外出時注意安全，做好防寒準備。

芝加哥 跨年 龍捲風

上一則

華府餐飲業受重擊 2025年歇業數創新高

延伸閱讀

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加
紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消
台灣合歡山降雪…他在武嶺「遛馬追雪」涉違法 警查辦

台灣合歡山降雪…他在武嶺「遛馬追雪」涉違法 警查辦
房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚

房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加

2025-12-29 09:54
男子因罕病擁有「最小陰莖」，甚至還被女伴嘲笑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Omar Eltahan）

北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

2025-12-25 20:16

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對