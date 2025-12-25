天氣三溫暖 中西部節後迎嚴寒 伊州高溫僅個位數

芝城23日到25日連續三天的最高溫都超過華氏40度。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 聖誕假期天氣將出現明顯轉折，從平安夜的陰濕多霧，到聖誕節 當天短暫溫和，再於節後迅速轉為嚴寒。氣象單位提醒，民眾在享受佳節氣氛之際，也需留意氣溫的劇烈變化。

聖誕節前：陰雨朦朧、氣溫偏高。美國國家氣象局氣象學家金恩(David King)表示，芝加哥24日天氣陰鬱潮濕，入夜後可能出現細雨、霧氣與能見度不佳的情況，氣溫約在華氏40度左右。

聖誕節當天：多雲乾燥、無白色聖誕。金恩指出，上述天氣狀況預計於25日清晨、也就是聖誕節當天逐漸緩解，但天空仍以多雲為主，白天氣溫同樣維持在華氏40度上下。他表示，降雨機率主要落在聖誕節深夜至26日清晨，因此大部分聖誕節白天應可保持乾燥。這也意味著芝加哥今年將無緣「白色聖誕」，即地面至少積雪一吋的條件。

聖誕節後：中西部多州急凍、湖效應雪再現。一股強勁的北極冷空氣預計在節後迅速自加拿大南下，橫掃中西部多個州，包括伊利諾州、印第安納州、俄亥俄州 、密西根州，以及威斯康辛州與明尼蘇達州部分地區。氣象預報顯示，下周初各地氣溫將明顯下滑，伊州與印州部分地區白天高溫恐降至華氏個位數，俄亥俄州約為十多度，密西根州北部夜間低溫甚至可能跌破零度。

氣象專家指出，這波冷空氣將結束12月以來相對溫和的天氣型態。隨著冷空氣穩定，中西部大湖區的湖效應降雪機制可能重新啟動，特別是在密西根湖與伊利湖背風側地區。

相關單位提醒民眾，部分地區風寒效應可能使氣溫降至零下，特別是在清晨時段。此外，地面殘留水氣在低溫下結冰，恐導致道路局部濕滑。民眾應提前因應嚴寒天氣，注意取暖需求，並防範短時吹雪帶來的行車風險。氣象模式仍持續更新，未來幾天將有更明確的預報資訊。