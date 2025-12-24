Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
好事達(Allstate)保險公司計畫明年再度調高伊州房屋險費率。(路透)
好事達(Allstate)保險公司計畫明年再度調高伊州房屋險費率。(路透)

全美大型保險公司好事達(Allstate)表示，明年將調升伊利諾州住宅房屋保險費，平均漲幅為8.8%，延續近年保險業者持續調高保費的趨勢。

根據好事達近期向伊州保險廳(Illinois Department of Insurance)提交的申報文件，這波調漲將自2026年2月24日起生效，影響超過20萬9000名保戶。該公司今年1月亦曾提出另一項申請，計畫將伊州住宅保險費率上調14.3%。

好事達指出，此次費率調整幅度介於4.9%至10.4%之間，多數屋主在保單更新時將面臨平均8.8%的漲幅。

在伊州，保險業屬於相對寬鬆監管體制，保險公司僅需事前告知主管機關調漲計畫，州政府卻缺乏有效工具可直接限制消費者負擔的成本。

好事達在聲明中表示：「好事達是全美第二大住宅保險公司，因為我們的費率精準且具競爭力，並能在客戶最需要時提供保障。伊州保費上漲，主要受到極端氣候事件頻繁，以及房屋修繕成本提高所推動。」

非營利消費者團體「伊州公共利益研究組織」(Illinois PIRG)執行主任史卡爾(Abe Scarr)則批評，好事達在今年第三季公布獲利37億元的情況下，仍大幅調漲保費「過於誇張」。

史卡爾也擔憂，其他保險公司恐將跟進調漲。他指出：「州農保險(State Farm)與好事達在伊州合計市占率接近五成，這類調漲已經影響到數十萬名消費者。」

消費者團體表示，多數房貸都要求屋主投保住宅保險，保費上漲將對勉強支付房貸的家庭造成沉重壓力。

總部在伊州的州農保險是全美最大保險公司，州農今年夏季已調高伊州房屋保險27%，並將原因歸咎於極端天氣後房屋重建與修繕成本上升。

伊州保險廳廳長吉里斯皮(Ann Gillespie)2024年11月曾要求州農保提供依郵遞區號區分的保單數據；州檢察長羅武(Kwame Raoul)更於10月提起訴訟，要求該公司依法交出資料。

事實上，即使在最新一波調漲之前，伊州屋主早已承受沉重保費負擔。消費者聯盟(Consumer Federation of America)今年4月發布研究指出，典型伊州屋主在2024年支付的住宅保險費，較三年前增加約1000元，漲幅近50%，名列全美第二高。該研究以35萬元重建保障為基準，顯示年均保費自2021年的1968元，上升至2024年的2942元。

消費者團體呼籲伊州加強保險業監管，包括賦予主管機關否決過高保費調漲的權力。相關立法去年秋季已在州參議會通過，但未能在眾議會過關，未來仍可能重新提出。

