芝房市11月降溫 中價跌至35萬

芝加哥11月房市出現明顯降溫。(路透)

根據最新房市數據顯示，芝加哥 11月房市出現明顯降溫，中位房價 下跌至35萬元，較上月大幅下降。房源供應量也隨之縮減，但降幅相較往年同期略低，房屋銷售速度則與去年同期相近，顯示市場整體仍保持一定活力。

數據顯示，芝加哥房屋市場11月在售房源數量為4161套，較上月減少5.5%，較去年同期減少16.5%。全國範圍內，活躍房源也下降2.5%，至107萬2266套。房屋供應量減少，一方面是季節性因素影響，二來也可能反映買家對市場持觀望態度，尤其是利率上升及經濟不確定性對購房需求的影響。

房價方面，芝加哥每平方英尺房價在11月下降4.1%，幅度高於全國平均的1.2%，顯示芝加哥房價波動較全美市場更明顯。通常每年11月，芝加哥房價每平方英尺會有所下滑，今年延續了這一趨勢。分析人士指出，這一降幅雖大，但仍屬市場正常調整，並非房市崩盤的信號。

房屋平均銷售周期方面，芝加哥房屋平均需44天售出，比上月多6天，但仍比去年同期少2天。相比之下，全國平均房屋銷售時間為64天，顯示芝加哥房市的流動性相對較高，買賣雙方仍能在合理時間完成交易。市場專家指出，房屋銷售周期增加可能與買家等待價格回落或貸款 審核流程延長有關。

雖然房價下跌和房源減少，但專家建議，對買家而言，當前價格下降提供了入市良機；對賣家而言，適度調整價格、耐心等待市場消化房源，仍是重要策略。此外，芝加哥市中心與郊區的價格差異仍明顯，市中心小型公寓受投資需求影響相對穩定，而郊區單戶住宅則受供需波動影響更大。

Realtor.com提供的數據門戶顯示，買賣雙方可依據州、都會區或郵遞區號查詢更詳細的市場資訊，以幫助做出更精準的置產決策。整體來看，芝加哥房市呈現價格下降但交易穩定、流動性尚佳的態勢，市場正在逐步回歸理性。