芝房市11月降溫 中價跌至35萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥11月房市出現明顯降溫。(路透)
根據最新房市數據顯示，芝加哥11月房市出現明顯降溫，中位房價下跌至35萬元，較上月大幅下降。房源供應量也隨之縮減，但降幅相較往年同期略低，房屋銷售速度則與去年同期相近，顯示市場整體仍保持一定活力。

數據顯示，芝加哥房屋市場11月在售房源數量為4161套，較上月減少5.5%，較去年同期減少16.5%。全國範圍內，活躍房源也下降2.5%，至107萬2266套。房屋供應量減少，一方面是季節性因素影響，二來也可能反映買家對市場持觀望態度，尤其是利率上升及經濟不確定性對購房需求的影響。

房價方面，芝加哥每平方英尺房價在11月下降4.1%，幅度高於全國平均的1.2%，顯示芝加哥房價波動較全美市場更明顯。通常每年11月，芝加哥房價每平方英尺會有所下滑，今年延續了這一趨勢。分析人士指出，這一降幅雖大，但仍屬市場正常調整，並非房市崩盤的信號。

房屋平均銷售周期方面，芝加哥房屋平均需44天售出，比上月多6天，但仍比去年同期少2天。相比之下，全國平均房屋銷售時間為64天，顯示芝加哥房市的流動性相對較高，買賣雙方仍能在合理時間完成交易。市場專家指出，房屋銷售周期增加可能與買家等待價格回落或貸款審核流程延長有關。

雖然房價下跌和房源減少，但專家建議，對買家而言，當前價格下降提供了入市良機；對賣家而言，適度調整價格、耐心等待市場消化房源，仍是重要策略。此外，芝加哥市中心與郊區的價格差異仍明顯，市中心小型公寓受投資需求影響相對穩定，而郊區單戶住宅則受供需波動影響更大。

Realtor.com提供的數據門戶顯示，買賣雙方可依據州、都會區或郵遞區號查詢更詳細的市場資訊，以幫助做出更精準的置產決策。整體來看，芝加哥房市呈現價格下降但交易穩定、流動性尚佳的態勢，市場正在逐步回歸理性。

芝加哥 房價 貸款

