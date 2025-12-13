我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報:沒人說後悔

21共和黨議員倒戈 印州參議會否決國會選區重畫法案

特派員黃惠玲／綜合報導
一名抗議者在印州參議會議事廳外行走時歡呼慶祝，因為旨在重畫該州國會選區的法案於11日遭否決。(美聯社)
印第安納州參議會11日否決「眾議會1032法案(HB 1032)」，終結該州重畫國會選區的計畫，也中止與川普政府長達數月的溝通。結果宣布後，旁聽席響起歡呼。

此法案原本被視為共和黨在印州九名聯邦眾議員選區全面擴大優勢的關鍵一步，但最終以31票反對、19票贊成遭到否決，其中包括21名共和黨參議員倒戈。印州西北部參議員更是跨黨派一致反對。

這項法案上周在眾議會通過，法案內容將把現由民主黨籍聯邦眾議員馬爾文(Frank Mrvan)代表的第一選區拆成兩區，並把民主黨籍聯邦眾議員卡森(André Carson)所屬的第七選區拆成四區。參議會本周聽取逾百名民意後，在不修改內容的情況下送交全院表決。

印州州長布勞恩(Mike Braun)隨後在X發文抨擊部分共和黨參議員「與民主黨合作」，拒絕川普政府推動的「公平地圖」，並警告這些決策「將有政治後果」。

參議會議長布雷(Rodric Bray)回應稱，共和黨確實希望在2026期中選後於國會維持多數，但許多黨團成員不認同於任期中臨時重畫選區是一條穩健路線。他表示，參議會共和黨在移民與公共安全議題上仍與川普站在同一陣線，印州政府應該把焦點轉回教育、生活成本等民生問題。

馬爾文感謝參議會展現「勇氣與決心」，堅持沿用2022年地圖，是對穩定、透明與負責治理的承諾。他也感謝民間團體及居民努力向立法者表達反對意見。

民主黨參議員史攀瑟(Mark Spencer)表示，選民普遍不希望臨時重畫選區，新地圖會拆散社區、削弱居民聲音。第一選區的民主黨參議員小波爾(Rodney Pol Jr.)更說選民擔心自己會從「被忽視」變成「被犧牲」。共和黨籍參議員狄瑞(Spencer Deery)也指出，沒有充分理由不該推翻2021年剛完成的地圖：「以火攻火只會把世界燒掉。」

參議會向來是此案最大障礙，黨團領袖早在10月便承認票數不足。川普政府官員多次向印州施壓，並要求各紅州利用任期中重畫以維持聯邦眾院多數。川普本人也在「真實媒體」(Truth Social)點名施壓參議會領袖布雷與州參議員古德(Greg Goode)。隨後，上述兩人及至少九名參議員接連遭遇「假報案」(swatting)電話與恐嚇威脅，使參議會被迫提早召開12月會期。

